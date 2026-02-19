Slušaj vest

Reč je o deonici dugoj više od pet kilometara, čijom obnovom će biti značajno unapređena veza sela sa Sremskom Mitrovicom, ali i sa regionalnim pravcem ka Pavlovića most i Bosni i Hercegovini.

Ovaj put nema samo lokalni značaj. Osim što ga svakodnevno koriste meštani Noćaja i Radenkovića, njime prolaze radnici, učenici, poljoprivrednici i tranzitni putnici, jer predstavlja jednu od pristupnih ruta ka granici sa BiH. Zbog dotrajalosti, saobraćajnica je godinama bila problem i izvor nezadovoljstva lokalnog stanovništva.

Radove je obišao gradonačelnik Branislav Nedimović, koji je tom prilikom najavio da će ugovor o izvođenju radova biti potpisan 19. februara, čime se ulazi u završnu fazu priprema za početak radova na terenu.

Foto: Kurir/D.š

-  Potpisujemo ugovor za izgradnju puta koji ide ka Noćaju i završava se na ulazu u selo, dok se sa druge strane radi kompletna deonica do centra Radenkovića. Biće urađeno sve – kompletan kolovoz, trotoari kroz selo, pešačke staze, pa čak i uređenje jednog parka. Ovo je izuzetno važan projekat za ovaj deo Mačve - rekao je Nedimović.

Prema najavama, rekonstrukcija podrazumeva potpunu obnovu kolovozne konstrukcije, bolju odvodnju i povećanje bezbednosti saobraćaja, ali i uređenje pešačke infrastrukture unutar naselja, što je posebno važno za bezbednost stanovnika.

Gradonačelnik je zahvalio Vladi Republike Srbije i državnom rukovodstvu na podršci projektu, naglašavajući da je ulaganje u putnu infrastrukturu jedan od prioriteta lokalne samouprave.

Nakon potpisivanja ugovora sledi uvođenje izvođača u posao, kao prvi formalni korak u realizaciji projekta, tokom kojeg se definiše tačan datum početka radova, izvođač preuzima trasu puta, a od tog dana počinju da teku ugovoreni rokovi za završetak kompletne rekonstrukcije.

