Kada je Narodna banka Srbije donela nove mere olakšica za otplatu kredita, sa ciljem da pomogne građanima koji su se našli u finansijskim poteškoćama, Beograđaninu M. I. upravo je, u Kliničkom centru Srbije, amputirana noga.

U trenutku kada mu se život promenio iz korena, nadao se da će makar finansijski teret biti lakši. Uprkos teškom zdravstvenom stanju, prikupio je svu potrebnu dokumentaciju i otišao u banku da podnese zahtev za rasterećenje mesečne rate stambenog kredita. Verovao je da je to njegova šansa da barem malo "ojača“ kućni budžet i svojoj porodici obezbedi predah u najtežem periodu.

Šta predviđa odluka NBS?

Da podsetimo, u odluci o olakšicama Narodne banke Srbije jasno je navedeno da su banke dužne da klijentima pogođenim gubitkom posla, smanjenjem prihoda, bolešću ili drugim nepredviđenim okolnostima ponude adekvatne mere podrške pre nego što dođe do prinudne naplate. Te mere mogu da podrazumevaju smanjenje kamatne stope, produženje roka otplate, privremeni zastoj u otplati (moratorijum) ili druge modele restrukturiranja duga, u skladu sa realnim mogućnostima klijenta.

M. I. je verovao da ispunjava sve uslove - bolest ga je trajno promenila, a primanja su mu umanjena zbog bolovanja. Međutim, odgovor banke bio je negativan. Ono što ga je posebno iznenadilo je činjenica da su ga o tome obavestili telefonom, a ni posle nekoliko nedelja rešenje nije dobio.

Banka ponudila za 1.000 dinara manju ratu

- Kao jednu od opcija ponudili su mi privremeni moratorijum, odnosno mogućnost da nekoliko meseci ne otplaćujem kredit. Ta mera, ipak, u ovom trenutku za mene nije rešenje, jer sam i dalje na bolovanju i tu opciju bi razmatrao tek u slučaju potpunog gubitka posla. Druga ponuda bila je umanjenje mesečne rate, koja trenutno iznosi nešto više od 49.000 dinara, za svega oko 1.000 dinara, uz produženje roka otplate do 70. godine života - priča naš sagovornik.

Takvo rešenje za M. I. nije bilo prihvatljivo. Produženje otplate do 70. godine znači da bi kredit otplaćivao i u penziji, a s obzirom na zdravstveno stanje, postoji i mogućnost ranijeg odlaska u invalidsku penziju. Umesto sigurnosti, ponuđeno mu je dodatno produžavanje neizvesnosti.

- Smanjenje rate od 1.000 dinara na gotovo 50.000 mesečno teško da može da se oseti u kućnom budžetu porodice koja se već suočava sa povećanim troškovima lečenja i svakodnevnog života. Da bi mera imala stvarni efekat, rata bi, morala da bude umanjena najmanje za 5.000 do 10.000 dinara. Tek tada bi olakšice imale smisla i bile u skladu sa duhom mera koje je propisala Narodna banka Srbije, da pomognu onima kojima je pomoć zaista potrebna, onda kada im je najteže - smatra ovaj Beograđanin.

Banke ignorišu pitanja novinara

Kamatica je pokušala da od nekoliko poslovnih banaka dobije odgovore na pitanja koliko su olakšica odobrile od 1. oktobra do danas i u kojim konkretnim situacijama su ih primenjivale, ali nijedna od kontaktiranih banaka nije odgovorila na pitanja. Među njima je i banka našeg sagovornika.

Sa druge strane, Narodna banka Srbije navodi da je odlukom propisano da su davaoci kredita dužni da prvi izveštaj o olakšicama koje su primenjene, odnosno koje su razmatrane, dostave za prvo tromesečje 2026. godine, i to do 15. aprila te godine.

- U ovom trenutku još uvek ne raspolažemo podacima koji su predmet tog izveštavanja. Nezavisno od nove odluke, a na osnovu dosadašnjeg praćenja prigovora korisnika koji su upućivani bankama, one su u toku 2025. godine (dakle i pre stupanja na snagu Odluke o olakšicama) rešile 220 prigovora korisnika u vezi sa nemogućnošću izmirivanja obaveza, od čega je 22 odsto prigovora bilo osnovano. Najviše se odnosilo se na gotovinske kredite, a zatim na kreditne kartice i kredite za refinansiranje - kažu u NBS.

S druge strane, u toku 2025. godine, tvrde da su rešili 19 pritužbi korisnika finansijskih usluga koje su se odnosile na olakšice, od čega je 37 odsto rešeno u korist korisnika. U vezi sa trajanjem postupka odlučivanja o zahtevu, NBS ukazuje na to da je za davaoce kredita propisan rok od 30 dana od dana prijema zahteva, te da u praksi postupanja po pritužbama koje su podnete Narodnoj banci Srbije nije utvrđeno da davaoci kredita krše ovaj rok.