Zrenjaninka Tina Lenart počela je iz hobija da izrađuje ikebane i venčiće. Tada je otkrila i rad sa svećama gde je svoju kreativnost mogla da izrazi.

Danas u svojoj predzetničkoj radnji u ponudi ima lepezu mirišljavih sveća u najrazličitijim oblicima.

- Uglavnom traže mirišljave sveće, pa to i pravim. Ali imam i one obične. Od sveća može sve da se napravi. Pravila sam i sad trenutno imam kao kupove koji mirišu na jagodu, na vanilu, za pojesti - našalila se Tina.

Prodavnica u kojoj ova preduzetnica prodaje, kako ona kaže, svašta nešto, neretko izaziva veliku pažnju Zrenjaninaca. Neretko joj se dešava da joj se klijenti obrate sa zahtevom za originalan poklon ili način pakovanja.

- Meni uglavnom naručuju preko Instagrama. Pravim kako ja to zamislim - kaže dodajući da uzima u obzir želje klijenata.

Da kreativnost nema granica pokazuje njen primer. U jednoj ikebani ili poklon korpi upakuje slatkiše, piće, zajedno sa cvećem i unikatnim svećama.

Iako njene sveće izgledaju kao prava mala umetnička dela, mušterijama poručuje da ih slobodno upale, jer će ih lako napraviti ponovo.