Ljubica iz Obrenovca u penziji je već 18 godina, ali je to nimalo ne sprečava da bude aktivna i vredna - ruke je i dalje odlično služe. Duhom je mlada, što potvrđuje i činjenica da je inspiraciju za novi hobi pronašla na društvenoj mreži TikTok, koju uglavnom koriste mlađe generacije.

Ideju je videla, dopala joj se i odlučila da proveri da li i sama može to da radi. Kada je shvatila da joj ide od ruke, više nije prestajala da pravi.

- Videla sam na TikToku, i daj da ja to probam da vidim da li ja to mogu. Naravno, odmah sam shvatila, kaže Ljubica koja je vešta i u kuhinji, a koja sada pravi ruže od satena.

Ističe da joj više nije presudno da li će svoje radove prodati ili pokloniti - najvažnije joj je samo da ih izrađuje, jer su je potpuno očarale. A da su lepe, nema sumnje.

Reč je o ružama od satena u različitim bojama koje na prvi pogled deluju kao prave, toliko su verno izrađene - što govori o njenoj spretnosti i umeću.

Dodaje da proces izrade zahteva dosta truda i strpljenja, jer nije jednostavan - trake se seku, potom lepe, a bila je spremna i da pokaže kako nastaju.

Posebno je zanimljivo to što je Ljubica ovu veštinu otkrila pre samo mesec dana, a njene ruže već izgledaju kao da ih pravi godinama.

Od trenutka kada je počela da ih izrađuje, glas o njenom radu brzo se proširio, pa su ljudi počeli da se interesuju i naručuju. Kako se bliži Osmi mart, sve je više onih koji žele da kupe ili preprodaju njene ruže, a mušterije su već počele da se najavljuju.

"Došao jedan momak pred veridbu..."

Ispričala je i jednu anegdotu - jedan mladić, uoči veridbe, došao je kod nje sa željom da zaprosi devojku i naručio buket od čak 101 ruže. Kako kaže, želeo je da njegova buduća verenica ima trajnu uspomenu na taj poseban dan.