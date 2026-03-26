Slušaj vest

Dok ulaze u stanove, najviše u Beogradu i Novom Sadu, kako bi izneli stvari, utovarili ih u kombi i prevezli na drugo odredište, ekipa mladih ljudi u timu Jakih momaka zaista deluje kao da su izašli iz neke popularne TV serije. Oni nose majice ili dukserice i preko njih tregerice (dugih ili kratkih nogavica) i izvezenim logoom firme, ljubazni su, staloženi, i što je najvažnije za njihov posao – jaki.

Na ideju da otvori drugačiju firmu za selidbe došao je teolog Jakov Ninković iz Valjeva, koji je prethodno nešto više od godinu dana radio u jednoj firmi za selidbe u Beogradu, gde je stekao veliko iskustvo i video da taj posao ima dosta potencijala ako se izvodi na pravi način.

Kalitet je prioritet

Dok je mnogim firmama cilj da imaju što više klijenata, kvalitet preseljenja je bio na drugom mestu, što se Jakovu nije dopalo, pa je hteo da sam napravi nešto drugačije.

"Nisam mogao da ostanem ravnodušan, pa sam uveče u krevetu razmišljao o klijentima kod kojih sam bio i kako bi sve to moglo da bude organizovanije“, priča mi Jakov o tome kako su nastali Jaki momci.

Jakov Ninković Foto: Priče sa dušom / Nenad Blagojević

Od samog početka je maštao da mu klijenti dolaze po preporuci, da radi porodična preseljenja i da akcenat bude na selidbama mladih iz grada na selo.

"Umesto da, kao mnogi, ne obraćamo pažnju na radnike koji će samo doći i preneti šta treba, mi smo želeli da stvorimo uniformisanu ekipu, uvek spremnu, kulturnu, da dodam i čistu, jer su sve to stvari o kojima mora da se vodi računa kako bi ljudi dobili dobar utisak. Dolazimo spremni i sa svim potrebnim alatom. Koliko god to možda delovalo čudno, nama zaista nije cilj da uzmemo što više novca, a da imamo što manje ulaganja, već da pružimo kvalitet“, objašnjava Jakov.

Kao veliki ljubitelji sela i prirode Jakov i njegova ekipa daju popust od 20 odsto za sve ljude koji se sele iz grada na selo.

Kažu da žele da pomognu mlađoj populaciji koja može sebi da priušti život van grada i preseli se u kuću na selu.

Zanimljivo je da se firma Jaki momci nalazi u Valjevu, gradu u kojem je Jakov odrastao i gde živi, ali da najviše posla, odnosno selidbi, imaju u Beogradu i u Novom Sadu.

1/6 Vidi galeriju Jakov Ninković iz Valjeva osnovao firmu "Jaki momci" za preseljenje mladih ljudi iz grada u selo Foto: Priče sa dušom / Nenad Blagojević

"Pored selidbi, ideja nam je da spajamo ljude sa kojima se družimo i sa kojima radimo. Recimo, jednu malu firmu koja proizvodi organsku hranu sa klijentima kojima je potrebno zdravo povrće i voće.“

Jaki mojci sa iskustvom

Radnici koji rade za Jake momke su mladi ljudi koji se bave sportom i koji imaju iskustva sa selidbama.

Jakov ih je sve obučio i sada, kako kaže, nameštaj prenose, rasklapaju i štite ambalažom bolje od njega. Za sve imaju tehniku kako se šta diže. Koriste gurtne, kao i skejtove za težak nameštaj koji guraju po ravnom.

"U ekipi ljude raznih profesija, od sportista i fotografa do advokata i zaposlenih u IT firmama. Gledamo da momci budu radni, pristojni i da budu jaki, odnosno da imaju rutinu treniranja.“

Ovaj preduzetnik kaže da su porodica i prijatelji bili sumnjičavi na pomen ideje da krene u preduzetništvo.

Logiku koje kod drugih nije bilo – da jedan mladi teolog postane preduzetnik, Jakov je lako pronašao.

"Bili su skeptični, ali samo dok posao nije počeo da se razvija. Sećam se da po otvaranju firme nisam imao kombi, i da smo koristili kolegino vozilo. Vremenom je sve došlo na svoje mesto i sada imamo svoj kombi, specifične žute boje po kojoj smo prepoznatljivi“, priča Jakov.

Besplatna procena troškova selidbe

Jaki momci mogu besplatno da procene troškove vaše selidbe, a kad dođu u vaš dom, oni pored prevoza i preseljenja pre toga pakuju i zaštićuju stvari, montiraju i rasklapaju.

"Mi dođemo na adresu, ponesemo naše kutije i sve pakujemo: od sudova do odeće. Ljudi nas puste u stan, a naše je sve ostalo. Naravno, potrebno je da nam pre toga sve fotografišu, da bismo znali koliko ljudi da angažujemo i koliko kutija da ponesemo“, rekao je Jakov i dodao da se trudi da ne premori radnike.

1/4 Vidi galeriju Jakov Ninković iz Valjeva osnovao firmu "Jaki momci" za preseljenje mladih ljudi iz grada u selo Foto: Priče sa dušom / Nenad Blagojević

"Ne nosimo sefove, bankomate i ostale preteške stvari. Ponekad imamo klavir, ali to je najteža stvar koju nosimo. Za svaki deo nameštaja naučili smo kako se nosi i kako da se najmanje oko njega umorimo.