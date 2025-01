A čim firma ima dosta mušterija i zarada je odlična, pogotova kad se ima u vidu da se cena preseljenja kreće od 350 pa do 6.000 evra.

- Van Beograda naplaćujemo 1,20 evra po kilometru vožnje za kombi i 1,30 evra po kilometru za kamion. Selidba košta u rasponu od 600 do 6.000 evra. Zavisi da li pravimo 15 tura kamionom ili jednu ili dve - objašnjava Andrić.

Na cenu preseljenja dodatno utiče i to da li u zgradama iz kojih se stvari iznose i u koje se unose ima lift.

- Bitno je na koji sprat se unose stvari, da li u zgradi postoji lift, a na cenu utiče i težina stvari. Nije isto ako nosimo dvosed ili klavir. To se sve precizno dogovori na početku i na kraju selidbe ispostavimo račun. Do sada nam se nije desilo da se neko pobunio zbog cene - kaže Andrić.

- Naravno da je isplativ posao. Time se bavim skoro 20 godina. Imamo posla za dva života. Na cena selidbe najviše utiče prilaz zgradi, da li postoji teretni lift, sa kog sprata se nosi nameštaj, da li ima nešto specifično kao klavir, TA peć, peć na pelet. To su teški predmeti i njihovo preseljenje košta od 150 do 300 evra po komadu dodatno na osnovnu cenu selidbe. Selidba stana od oko 60m2 košta između 350 i 500 evra, zavisno od količine stvri, da li se stvari demontiraju i montriaju, koliko se potroši matreijala za pakovanje, kutija, streč folija, puc puc folija. Ako je stan nov potrebno je staviti talas papir na pod da se ne bi oštetio, sve to utiče na cenu - objašnjava Janković.