Fatima i Edina, majka i ćerka iz Sarajeva, posle godina rada i odricanja uspele su da izgrade farmu o kakvoj su uvek maštale. Njihova farma danas ima 54 mlečne krave, 25 junica, teladi i bikova, koji su smešteni u objektu izgrađenom pre četiri godine. A, nije uvek bilo tako.

Kako kaže Fatima, sve je počelo sa kozom, zatim ovcom, i na kraju kravom.

Ističe da početak nije bio lak.

Od teških uslova do sopstvene farme

- Podsticaji su mi mnogo značili, s obzirom na to da nisam imala ni zemlju ni štalu. U početku sam radila za druge, moje su bile samo krave koje sam selila iz objekta u objekat. Promenila sam tri štale, gajila sam useve na tuđim njivama, dok su krave bile u lošim uslovima do pre četiri godine - ispričala je Fatima.

Zemljište za proizvodnju stočne hrane, kako objašnjava, uglavnom uzima u zakup, a proizvodi silažu za svoje životinje. Broj stoke se polako povećavao, kao i zahtevi proizvodnje mleka.

Majka i ćerka danas imaju uspešan biznis Foto: Pritnscreen/Youtube/SAVJETODAVNA SLUŽBA

Majka i ćerka ističu da im je najzahtevnija bila muža koju su u početku obavljale ručnim muzilicama.

- Mužle smo sa tri ručne muzilice što nam je oduzimalo mnogo vremena. Bilo je teško, preteško za nas dve - iskrena je Fatima.

Moderna muža kao velika prekretnica

A, onda su odlučile da kupe novu, modernumuzilicu. Kada su uvele moderni dvocevni sistem muže, sa šest jedinica za mužu uz mogućnost nadogradnje, to je za njih bila prekretnica.

Ovaj sistem omogućava da mleko teče direktno iz vimena kroz cevi u laktofriz, bez dodatnog rukovanja, što značajno ubrzava proces i smanjuje fizički napor.

- Ranije smo mulzli krave tri ili četiri sata uz pomoć ručne muzilice, a sada sve završimo za sat i po - naglašava Edina i dodaje:

- Da mi neko da milion da se vratim na ono staro nikad ne bih pristala.

Ljubav prema poslu je jača od svega

Ova vredna devojka tvrdi da samo oni koji ga vole ovaj posao mogu i da ga rade.

- Nije mi teško. Sanjala sam da ovo što sada imamo. Kupila sam Kupila sam miksericu, a ovo je samo početak onoga što još uvek možemo da uradimo - poručila je Fatima.