Slušaj vest

Prema aprilskom kalendaru poreskih obaveza firmi sa sajta Poreske uprave, prve obaveze dospevaju na izmirenje 6. aprila do kada je neophodno dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u martu, kao i dostavljanje izveštaja o zapošljavanju osoba sa invaliditetom za mart i uplati sredstava.

14. april

Četrnaesti april je rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mart i podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na dodatu vrednost (PDV) za mart od strane poreskih dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

15. april

Najveći broj poreskih obaveza dospeva 15. aprila.

Do tada je neophodno platiti akontaciju poreza na prihode od samostalne delatnosti za mart, razliku poreza na prihod od samostalne delatnosti utvrđene po konačnom obračunu za 2025. godinu, zatim poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za prvi kvartal 2026. godine, akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mart te doprinose za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mart.

Ovaj datum je i rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti, na obrascu PPDG-1S i poreskog bilansa, na obrascu PB 2, od strane preduzetnika, preduzetnika poljoprivrednika i preduzetnika drugo lice za utvrđivanje poreza za prošlu godinu, zatim poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za mart.

Do 15. aprila obveznici su dužni da podnesu poreske prijave za PDV, na obrascu PPPDV i da plate ovaj porez za mart, kao i za prvo tromesečje ove godine, ako je u martu, odnosno u prvom kvartalu, ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno obavlja promet dobara u inostranstvu.

Još tri obaveze neophodno je izmiriti do ovog datuma.

To su plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za mart, podnošenje poreske prijave za obračun akcize od 16. do 31. marta i plaćanje obračunate akcize, kao i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju ili komprimovani prirodni gas za pogon prevoznih sredstava za mart i plaćanje akcize.

30. april

Poslednji dan u ovom mesecu, 30. april, rok je za podnošenje poreske prijave i plaćanje obaveze za prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorne naknade za rad na koje se porez plaća samooporezivanjem za prvi kvartal 2026. godine, zatim za podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za mart kao i za podnošenje poreske prijave za obračun akcize 1. do 15. aprila i za plaćanje obračunate akcize.

Iz Poreske uprave napominju da se rok za obaveze koje dospevaju na neradni dan pomera na prvi naredni radni dan, izuzev roka za plaćanje akcize obračunate za period od 1. do 15. dana u mesecu, koji se pomera na poslednji radni dan u mesecu.