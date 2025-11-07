Slušaj vest

U Nemačkoj se poslednjih meseci vodi intenzivna rasprava o tome da li se rad za minimalnu satnicu i dalje isplati u poređenju sa socijalnom pomoći Bürgergeld, koja je zamenila nekadašnji sistem Hartz IV.

Dok pojedini političari i deo javnosti tvrde da su primanja radnika s minimalcem gotovo ista kao i onih koji primaju pomoć, analiza časopisa Der Spiegel pokazuje da to nije tačno – rad i dalje donosi veći prihod, naročito kada se uračunaju dodatne naknade poput pomoći za stanovanje, dečjeg dodatka ili podrške samohranim roditeljima.

Međutim, problem je što mnogi građani ne koriste ta prava zbog komplikovane birokratije. Procene pokazuju da između trećine i čak 88 odsto onih koji imaju pravo na dodatne socijalne naknade – ne podnose zahtev. Svaka pomoć ima poseban ured, pravila i procedure, što mnoge obeshrabruje.

Predsednica Socijalnog saveza Nemačke (SoVD), Michaela Engelmeier, ističe da je pogrešno tvrditi kako se rad ne isplati, ali priznaje da mnogi zaposleni i dalje žive na granici siromaštva. Ona poziva političare da prestanu s populističkim raspravama i da obezbede da rad zaista znači finansijsku sigurnost. Sličan stav deli i Verena Bentele iz organizacije VdK, koja upozorava da su tvrdnje o „neisplativom radu“ deo kampanja koje podstiču društvene podele.