Slušaj vest

Objava jednog stranca koji živi i radi u Beogradu pokrenula je burnu diskusiju na Redditu o realnim troškovima života u glavnom gradu Srbije. Prema njegovim navodima, mesečni izdaci za njega i suprugu iznose ukupno 1.980 evra, dok se dodatnih 300 evra odnosi na troškove firme čiji su vlasnici.

Ovakva procena izazvala je brojne reakcije, naročito među porodicama sa decom. Jedan korisnik je naveo da su mu, kao ocu dvoje dece, mesečni troškovi najmanje 50 odsto veći, dok drugi smatra da je samcu u Beogradu potrebno oko 1.500 evra mesečno, uz dodatnih 500 evra za svakog narednog člana domaćinstva. Prema njegovoj računici, četvoročlanoj porodici je potrebno oko 3.000 evra mesečno kako bi živela, kako kaže, „zaista pristojno“.

Velike razlike u cenama zakupa

Podaci agencija za nekretnine iz oktobra 2025. godine ukazuju na velike razlike u cenama najma u zavisnosti od dela grada. U naseljima kao što su Čukarica, Rakovica, Zemun Polje, Zvezdara i Palilula, kirije su se kretale od 350 do 500 evra, a u većini slučajeva reč je o manjim stanovima, prizemljima ili potkrovljima.

Na Novom Beogradu, u ulicama poput Bulevara Mihajla Pupina, Antifašističke borbe i Narodnih heroja, mesečni najam iznosio je između 500 i 800 evra. Slične cene zabeležene su i u centru Zemuna, kao i u blizini dunavskog keja, dok su kompletno namešteni stanovi u Cvijićevoj ulici dostizali oko 1.000 evra mesečno.

Najskuplji delovi grada i dalje su Vračar, posebno zona oko Hrama Svetog Save i Crvenog krsta, gde se kirije kreću od 800 do 1.500 evra. Savski venac, uključujući Beograd na vodi i Dedinje, beleži cene od 1.000 do čak 2.200 evra, dok se u strogom centru grada, Starom gradu i oko Trga Republike, stanovi iznajmljuju po cenama između 800 i 1.500 evra.

Koliko je novca potrebno za život

Prema podacima portala Numbeo, prosečni mesečni troškovi života za jednu osobu u Beogradu iznose oko 80.000 dinara, bez uračunatog najma i komunalija. Procene govore da se na hranu mesečno izdvaja između 20.000 i 30.000 dinara, u zavisnosti od navika, dok režije za manji stan iznose od 8.000 do 12.000 dinara.

Na to treba dodati troškove interneta i mobilne telefonije, kao i nepredviđene izdatke i sitne kupovine, koji mogu dostići dodatnih 10.000 do 15.000 dinara mesečno.