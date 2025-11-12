Slušaj vest

U odnosu na kraj septembra povećane su za 312,3 miliona evra.

Ovaj iznos obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 166,1% i pokriva 6,9 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego duplo iznad međunarodnog standarda adekvatnosti deviznih rezervi.

Neto devizne rezerve, koje isključuju devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu, iznosile su 24,987 milijardi evra, što je takođe najviši nivo ikada zabeležen krajem meseca.

Najveći uticaj na povećanje deviznih rezervi imali su pozitivni tržišni efekti od 482,3 miliona evra, pre svega zbog rasta cene zlata u dolarima za 4,9% i jačanja dolara prema evru za oko 1,4%.

U oktobru su ostvareni prilivi u rezerve od 97,9 miliona evra, po osnovu upravljanja deviznim rezervama, izdvajanja obavezne rezerve banaka i donacija.

Istovremeno, odlivi su iznosili 192,9 miliona evra, pre svega zbog intervencija NBS na deviznom tržištu neto prodajom deviza od 75 miliona evra i otplate državnih deviznih obaveza.

Rumunija traži od Rusije da joj vrati njeno zlato Foto: Shutterstock

Zlatne rezerve su na kraju oktobra dostigle rekordnih 52.156 kilograma, u vrednosti od 5,814 milijardi evra, što čini 19,8% ukupnih deviznih rezervi. Tokom oktobra su povećane za 464 kilograma, kupovinom 37 zlatnih poluga od kompanije Serbia Zijin Copper.

Samo u prvih deset meseci 2025. godine, zlatne rezerve su porasle za više od četiri tone, dok im je vrednost povećana za 1,93 milijarde evra, zahvaljujući rastu svetske cene zlata od preko 53% i jačanju evra u odnosu na dolar.

Na međubankarskom deviznom tržištu u oktobru je ostvarena trgovina od 514,7 miliona evra, što je za 120 miliona manje nego mesec ranije.

Od početka godine promet na ovom tržištu dostigao je 6,5 milijardi evra.

Tokom oktobra, kurs dinara prema evru ostao je gotovo nepromenjen, dok je od početka godine oslabio za samo 0,2%.

NBS je u oktobru neto prodala 75 miliona evra, dok je od početka godine neto kupila 355 miliona evra kako bi očuvala stabilnost kursa dinara.