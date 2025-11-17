Slušaj vest

Kako je najavljeno, Vašington bi mogao da uvede carine i do 500% na uvoz iz tih država, što bi predstavljalo jedan od najtežih ekonomskih pritisaka do sada.

- Bilo koja zemlja koja radi posao s Rusijom biće veoma teško sankcionisana - rekao je Donald Tramp uoči povratka u Belu kuću.

Najveći udar mogao bi da pogodi Indiju i Kinu, ali se postavlja pitanje šta bi ovakav pritisak mogao da znači za Srbiju?

Trgovinske veze s Rusijom

Srbija ima snažne trgovinske veze s Rusijom. Prema dostupnim međunarodnim podacima trgovinski promet Srbije i Rusije u 2024. iznosio je oko 2,34 milijarde dolara,a razmena je utrostručena u odnosu na period 2012–2022.

U 2023, Rusija je činila 5,3% ukupnog uvoza Srbije, dok je srpski izvoz u Rusiju iznosio oko milijardu evra. U prvom kvartalu 2025. ukupna razmena je porasla za više od 8%, pre svega zbog energenata, hemikalija i prehrambenih proizvoda.

Ovi podaci pokazuju da bi eventualne američke kaznene carine mogle značajno pogoditi Srbiju, posebno u energetskom sektoru, ali i izvoznike hrane, hemije i industrijskih proizvoda koji oslanjaju na rusko tržište.

Politički rizici

Za sada, SAD nisu konkretno navele koje bi se države našle na udaru, ali poruka Vašingtona je jasna: zemlje koje nastavljaju ekonomske odnose s Rusijom mogle bi da plate visoku cenu.

S obzirom na obim trgovine i strateške veze, Srbija bi se mogla naći u grupi zemalja čije bi ekonomske aktivnosti bile pod povećalom Vašingtona, ako se zakon usvoji.