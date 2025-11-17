Ekonomista Milićević: Najavljene carine od 500 odsto suspenduju suverenitet svih država! To poništava sve prethodne odluke
- Nema mašte koju gospordin Tramp ne može da smisli. To bi značilo suspendovanje ekonomskog suvereniteta svih država sveta, a samim tim i političkog, koji je već debelo susepndovan - kaže Milićević povodom informacije da je američki predsednik Donald Tramp dao zeleno svetlo zakonu koji dozvoljava američkoj administraciji uvođenje carina i taksi od čak 500 odsto svim zemljama koje trguju s Ruskom Federacijom.
Raritet u svetskoj trgovini
Milićević ističe da to što Tramp radi i priča nije za ozbiljan komentar.
- On verovatno jedno misli, drugo radi, a treće govori. Sad pravi priču da Mađarsku, kao članicu Evrospke unije, izuzme od carina na naftu. Uvede Kini carine, pa ih smanji. Uvesti carine od 500 odsto to je raritet u svetskoj trgovini i nije zabeleženo u svetskoj literaturi. To su možda još jedino radile kolonijalne sile - ističe Milićević.
On dodaje da bi zbog toga sve zemlje sveta bile u problemu pa i Srbija.
Problem za sve zemlje sveta
- Sve će to zavisiiti od toga kolikav je spoljno-trgovinski promet pojedinačnih zemalja sa Amerikom, a koliki god da je to je prećutna zabrana SAD kupovine robe od zemalja koje trguju sa Rusijom. Pitanje je da li je spreman Tramp da subvencioniše gubitke koje će svaka zemlja pretrpeti zbog nametanja zabrane trgovine sa Rusijom, koja trguje sa svim zemljama sveta. Hoće li i Kini to nametnuti čija se spoljnotrgovisnka razmena sa Rusijom meri stotinama milijardi dolara. To bi značilo i da pada u vodu sporazum o carinama koji je Tramp postigao sa Kinom, kao i sa Mađarskom - naglašava Milićević.