- Nema mašte koju gospordin Tramp ne može da smisli. To bi značilo suspendovanje ekonomskog suvereniteta svih država sveta, a samim tim i političkog, koji je već debelo susepndovan - kaže Milićević povodom informacije da je američki predsednik Donald Tramp dao zeleno svetlo zakonu koji dozvoljava američkoj administraciji uvođenje carina i taksi od čak 500 odsto svim zemljama koje trguju s Ruskom Federacijom.

Raritet u svetskoj trgovini

Milićević ističe da to što Tramp radi i priča nije za ozbiljan komentar.

- On verovatno jedno misli, drugo radi, a treće govori. Sad pravi priču da Mađarsku, kao članicu Evrospke unije, izuzme od carina na naftu. Uvede Kini carine, pa ih smanji. Uvesti carine od 500 odsto to je raritet u svetskoj trgovini i nije zabeleženo u svetskoj literaturi. To su možda još jedino radile kolonijalne sile - ističe Milićević.

Ekonomista Dragovan Milićević Foto: Fonet

On dodaje da bi zbog toga sve zemlje sveta bile u problemu pa i Srbija.

Problem za sve zemlje sveta