Slušaj vest

Zaposleni u oblasti finansijskih delatnosti i osiguranja ostvaruju najviše prosečne neto zarade u Crnoj Gori. Njihova primanja premašuju državni prosek za oko 60 procenata.

Prosečna neto plata u Crnoj Gori u oktobru 2025. godine iznosila je 1.016 evra i nije se menjala u odnosu na septembar, dok je prosečna bruto zarada iznosila 1.211 evra.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna neto zarada bila je viša za 7,6 odsto, navodi podgorički dnevnik Dan.

Prema podacima Monstata, potrošačke cene su u oktobru 2025. godine, u odnosu na septembar, zabeležile pad od 0,2 procenta, što znači da su realne zarade u tom periodu porasle za 0,2 odsto, navedeno je u mesečnom statističkom izveštaju.

Najveće prosečne neto zarade ostvaruju zaposleni u sektoru finansijskih delatnosti i osiguranja, koji su u oktobru primili u proseku 1.641 evro. U odnosu na prethodni mesec, njihova plata veća je za 37 evra. To znači da su njihova primanja viša za 625 evra od državnog proseka, odnosno za 61,5 procenata.

Na drugoj poziciji nalaze se zaposleni u sektoru snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom, sa prosečnom zaradom od 1.388 evra, što predstavlja rast od 25 evra u odnosu na septembar.

Treće mesto zauzima oblast informisanja i komunikacija, gde je prosečna neto plata iznosila 1.359 evra, uz blag pad od sedam evra u odnosu na prethodni mesec.

Zaposleni u poslovanju nekretninama u oktobru su u proseku zarađivali 1.233 evra, što je za 38 evra manje nego u septembru.

Sektor vađenja ruda i kamena nalazi se na petom mestu sa prosečnom neto zaradom od 1.175 evra, što predstavlja povećanje od šest evra u poređenju sa prethodnim mesecom.

U oblasti stručnih, naučnih i tehničkih delatnosti, prosečna neto plata u oktobru iznosila je 1.061 evro, dok su u septembru zaposleni u ovom sektoru zarađivali u proseku 1.042 evra.

Zaposleni u državnoj upravi i odbrani, uključujući obavezno socijalno osiguranje, zauzimaju sedmo mesto po visini primanja, sa prosečnom zaradom od 1.039 evra, što je za 17 evra manje u odnosu na septembar.