- Od druge do pete godine fiksna kamatna stopa je 3,5 odsto, opet subvencioniše država na isti način, pri čemu je, dakle, kamata, iznos kamate za korisnike kredita 175 evra, dodatno na to država daje iz budžeta još 124 evra, dakle subvencioniše, od šeste godine, po kamatnoj stopi od tromesečnog, odnosno šestomesečnog euribora plus dva odsto iznos kredita koji se plaća na mesečnoj bazi iznosi 340 evra. Dakle, 93 evra, 175 evra, 340 evra, to su iznosi kamate koje korisnik plaća. Paralelno sa tim, svakog meseca država uplaćuje novac iz budžeta, ali kada pogledate te iznose, jasno je da su ti iznosi daleko niži od iznosa koje sada mladi plaćaju za zakup stanova u kojima žive - ukazao je Mali.