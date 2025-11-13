Slušaj vest

Time je, prema pisanju nemačkih medija, najverovatnije stavljena tačka na dodatnu finansijsku podršku porodicama iz budžeta pokrajine.

Prema ranijem planu, roditelji dece rođene posle 1. januara 2025. godine trebalo je da dobiju jednokratnu isplatu od 3.000 evra kada njihovo dete napuni godinu dana. Međutim, ova isplata je sada ukinuta.

Umesto toga, novac će biti preusmeren na podršku vrtićima, koji se bore sa sve većim troškovima za osoblje, opremu i svakodnevno funkcionisanje. Bavarski premijer Markus Zeder (CSU) odluku je objasnio rečima – „Mesta u vrtićima pre direktnih isplata.“

Foto: Kurir/T.I.

Ko je pogođen ovom odlukom?

Najviše su pogođeni roditelji dece rođene ove i narednih godina, koji su očekivali pomenutih 3.000 evra. Oni taj novac više neće dobiti.

Takođe, ukinute su i dve ranije pomoći: Krippengeld (dodatak za brigu o deci) i Familiengeld (porodični dodatak), koje su bile specifične za Bavarsku. Te naknade trebalo je da zameni upravo Kinderstartgeld, ali sada ni njega neće biti.

Roditelji koji već primaju savezni dečji dodatak (Kindergeld) ili druge nacionalne naknade nisu pogođeni ovom promenom.

Kolike su bile ranije naknade?

Za decu rođenu pre 2025. godine, Bavarska je isplaćivala Familiengeld – porodični dodatak od 250 evra mesečno za svako dete u drugoj i trećoj godini života, odnosno 300 evra za svako sledeće dete. Ukupno, to je bilo 6.000 do 7.200 evra po detetu.

Pored toga, roditelji su mogli da dobiju Krippengeld – dodatak za troškove vrtića, koji je, u zavisnosti od prihoda, iznosio do 100 evra mesečno od prvog rođendana deteta pa do kraja avgusta godine u kojoj dete puni tri godine.

Foto: Printscreen Imacc.de

Koje naknade i dalje postoje?

Roditelji u Bavarskoj i dalje imaju pristup saveznim oblicima pomoći, koji se isplaćuju u celoj Nemačkoj. Tu spadaju:

Dečji dodatak (Kindergeld) – 255 evra mesečno po detetu, najmanje do 18. godine.

Roditeljski dodatak (Elterngeld) – isplaćuje se nakon porodiljskog i namenjen je roditeljima koji zbog brige o deci privremeno ne rade. Njegova visina zavisi od zarade pre rođenja deteta i može iznositi do 1.800 evra mesečno po roditelju.

Roditelji informacije o ovoj pomoći mogu besplatno dobiti u lokalnim službama ili savetovalištima za trudnice i porodice.

Takođe, postoje i druge državne olakšice – porezne olakšice za decu, dečji dodaci uz socijalne pomoći, subvencije za stanovanje, kao i posebne naknade za obrazovanje i učešće dece u aktivnostima. Samohrani roditelji mogu da ostvare i predujam za alimentaciju.

Ima li nade da se odluka promeni?