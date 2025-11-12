Slušaj vest

Ukupan obim trgovine bitkoinom u poslednja 24 sata iznosi 53 milijarde evra, što je nešto manje nego juče, što ukazuje na oprez investitora.

Istovremeno, indeks straha i pohlepe za bitkoin danas pokazuje nivo 24, što se svrstava u kategoriju „ekstremnog straha“ — blago pogoršanje u odnosu na jučerašnjih 26 poena. Analitičari to tumače kao znak da tržištem i dalje dominira neizvesnost, uprkos kratkoročnom rastu cene.

Na tržištu altkoina situacija je mešovita: itirijum (ETH) je porastao za 0,9 odsto, na 3.085,95 evra, dok je Binance Coin (BNB) pao za 0,63 odsto, na 841,47 evra.

Solana (SOL) beleži pad od 1,38 odsto i sada vredi 138,79 evra, a Avalanche (AVAX) je blago oslabio za 0,23 odsto, na 15,29 evra. Telegramova kriptovaluta Toncoin (TON) porasla je za 0,34 odsto, na 1,81 evro. Tržištem i dalje dominiraju bitkoin, itirijum i solana, dok najveći dnevni rast beleže XNO, DCR i GIGGLE.