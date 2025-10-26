Slušaj vest

Počelo je poslednje četvorodnevno razdoblje tokom kojeg investitori mogu kupiti Snorter Bot Token (SNORT) po listi ceni - a kada tajmer istekne, ova prilika nestaje zauvek.

Iako je pretprodaja zvanično završena u ponedeljak, Snorter je produžio rok za dodatnih sedam dana, omogućavajući kupcima da obezbede SNORT po tačno 0,1083 dolara, isto koliko će iznositi i njegova početna list cena.

Kada trgovanje počne na berzama, cena SNORT-a može krenuti u bilo kom smeru, naročito imajući u vidu razmere projekta: Telegram trading bot zasnovan na Solani, koji je projektovan da parira najvećim igračima u industriji. Investitorsko poverenje je već visoko, sa ukupnim prikupljenim kapitalom od 5,4 miliona dolara i dalje u porastu.

Ovaj završni period predstavlja ključni trenutak za sve koji žele da uđu pre nego što projekat stekne širu pažnju u narednim nedeljama. Kada četvorodnevno odbrojavanje istekne, SNORT tokeni će postati dostupni za preuzimanje 27. oktobra u 14:00 UTC.

Zašto se Snorter Bot izdvaja među Telegram trading botovima

Snorter Bot je trading bot nove generacije za Telegram, koji nudi jedne od najnižih transakcionih naknada na tržištu - samo 0,85%, i to se aktivira jednostavno držanjem SNORT tokena.

Razvijen direktno na Solani i dizajniran za multichain funkcionalnost, Snorter izbegava zagušenja mreže i visoke gas naknade koje često prate botove zasnovane na Ethereumu. Time dobija jasnu prednost u brzini i troškovima, naročito tokom perioda visokog obima trgovanja, kada milisekunde prave razliku.

U srcu njegovog sistema nalazi se napredna “sniping” funkcija - detekcioni mehanizam koji skenira Solanine livetransakcione redove, validator feedove i likvidnosne bazene, kako bi identifikovao novo lansirane ili brzo rastuće mim kriptovalute pre nego što dođu do šire javnosti.

Svako otkriće zatim prolazi kroz višeslojni filter sistem koji automatski eliminiše nesigurne ugovore, nisku likvidnost i potencijalne prevare, ostavljajući samo prilike s visokim potencijalom.

Za početnike, Snorter uključuje i copy-trading alatke koje omogućavaju direktno kopiranje poteza profitabilnih novčanika unutar Telegrama.

U suštini, Snorter Bot gradi dostupan, visokoperformansni trading ekosistem koji kombinuje brzinu, pristupačnost i inteligenciju, nudeći korisnicima i prednost u trgovanju i udeo u rastu projekta putem SNORT tokena.

Poređenja investitora pokazuju da SNORT može ponoviti uspeh Banana Gun projekta

Učešće u razvoju Snorter Bot-a je upravo ono što traže rani investitori. Mnogi porede Snorter sa Ethereum trading botom Banana Gun, smatrajući njegov rast korisnim pokazateljem za SNORT-ov potencijalni put.

Banana Gun je poznat po tome što je pretvorio 1,2 miliona dolara početnog finansiranja u tržišnu kapitalizaciju od 48 miliona dolara čim je trgovanje počelo - impresivan rast od 40x. Na vrhuncu, projekat je dostigao gotovo 250 miliona dolara, što je čak 208x rast u odnosu na privatnu rundu.

Ako se taj okvir primeni na Snorter Bot, čija je ukupna procenjena vrednost (FDV) oko 54 miliona dolara (na osnovu 500 miliona tokena ukupne ponude i cene listiranja), jasno se vidi prostor za rast. Samo pretprodaja Snorter-a već je prikupila 4,5 puta više nego početna runda Banana Gun-a.

Ako bi SNORT dostigao istu tržišnu vrednost od 250 miliona dolara kao Banana Gun, to bi predstavljalo oko 4,6x rast u odnosu na njegov trenutni FDV.

Ali Snorter ima značajnu prednost - razvijen je na Solani, što znači niže troškove transakcija, bržu realizaciju i spremnost za multichain proširenje.

Pored toga, industrijski niska naknada od 0,85% podstiče dugoročno držanje SNORT tokena umesto prodaje, čime se efektivno smanjuje cirkulišuća ponuda.

Tu je i ugrađeni staking protokol, koji trenutno drži 24,5 miliona SNORT tokena. Po trenutnoj ceni, to znači da je gotovo 49% pretprodajnih kupaca već zaključalo svoje tokene - snažan pokazatelj poverenja u dugoročni potencijal projekta.

Ova kombinacija jakih osnova, rane podrške zajednice i jasne tehnološke prednosti privlači pažnju analitičara i influensera. Među njima je i Jacob Crypto Bury, koji je nedavno istakao da SNORT ima potencijal da poraste i do 100x, pozicionirajući ga kao jedan od najperspektivnijih novih trading bot tokena u 2025.

Iskoristi priliku da nabaviš SNORT pre nego što sve završi

Preostala su samo četiri dana da se SNORT obezbedi po list ceni pre početka trgovanja. Rani investitori još uvek imaju poslednju šansu da kupe direktno putem Snorter Bot Token sajta, koristeći SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ili čak kreditnu karticu.

Kao što je pomenuto, SNORT ima i nativni staking protokol, koji investitori brzo koriste. Trenutni dinamički APY iznosi 102% i dostupan je čak i za novokupljene tokene.

Snorter Bot preporučuje Best Wallet, koji je široko priznat kao jedan od najboljih kripto novčanika na tržištu. On automatski prikazuje stanja iz pretprodaje u aplikaciji, omogućava jednostavno preuzimanje tokena kada SNORT postane aktivan, i daje vlasnicima rani pristup novim projektima kroz funkciju “Upcoming Tokens”.

Best Wallet je dostupan na Google Play i Apple App Store.

Pridruži se Snorter zajednici na X-u i Instagramu.