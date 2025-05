Brodovi-hoteli na vodi biće postavljeni od ušća Save u Dunav do Brankovog mosta.

Kako je ranije najavio ministar finansija Siniša Mali , kod Muzeja savremene umetnosti u Beogradu biće izgrađen novi pristan za velike kruzere koji će u vreme specijalizovane izložbe EXPO služiti kao smeštajni kapaciteti. On je rekao i da će država iznajmiti kruzere koji će biti deo dodanih smeštajnih kapaciteta.

- Mi ćemo iznajmiti kao država do 10 kruzera i oni će biti takođe deo dodatnih smeštajnih kapaciteta. To je uradio Dubai, to su uradile i druge zemlje, jer je jeftinije da kruzeri služe kao smeštajne jedinice, ljudi tu uzmu sobu, ostanu par dana, nego da gradite hotel - rekao je Mali.