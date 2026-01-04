Slušaj vest

Po završetku novogodišnjih praznika, građane Srbije i ove godine očekuje uobičajen talas poskupljenja, posebno kada su u pitanju komunalne i javne usluge čije cene određuje država.

Dodatnu neizvesnost stvara činjenica da krajem februara prestaje da važi Uredba o ograničenju marži, koja je imala značajnu ulogu u usporavanju inflacije, ukoliko Vlada ne donese odluku o njenom produženju.

Procene pokazuju da bi inflacija na kraju 2025. godine trebalo da iznosi oko tri odsto, dok Narodna banka Srbije očekuje njen rast na približno četiri odsto do kraja 2026. godine.

Već od danas Beograđani plaćaju skuplju vodu i kanalizaciju, sa povećanjem od 9,5 odsto, što će prosečnom tročlanom domaćinstvu mesečni račun uvećati za oko 190 dinara. Rast cena beleži se i u drugim gradovima, poput Zrenjanina, gde je voda poskupela višestruko.

Rastu i troškovi energije. Cena električne energije je već povećavana tokom 2025. godine, a novo usklađivanje očekuje se najkasnije od oktobra 2026. godine. Građane Beograda očekuje i veći porez na imovinu, dok su putarine već poskupele i nastaviće da se koriguju u skladu sa inflacijom.

Od 2026. godine biće uvedena i naplata putarine za kamione na magistralnim putevima. Poskupljenje će zahvatiti i cigarete zbog povećanja akciza, dok će privreda biti dodatno opterećena novim nametima na emisije gasova i uvoz robe sa visokim ugljeničnim otiskom, u sklopu usklađivanja sa evropskim CBAM mehanizmom.

Istovremeno, minimalna cena rada biće povećana za 10,1 odsto, dok će plate u javnom sektoru porasti za 5,1 odsto. Ove mere donekle će ublažiti pad životnog standarda zaposlenih, ali će istovremeno povećati troškove poslovanja.

Sve navedeno ukazuje na to da će 2026. godina doneti nastavak rasta životnih troškova, naročito u oblasti energije, komunalnih usluga i poreza, što će predstavljati jedan od glavnih izazova i za građane i za privredu.