VEĆ OD SLEDEĆE NEDELJE U KUPOVINU PO SNIŽENIM CENAMA! Na rafovima jeftiniji mleko, ulje, kafa, šampon, prašak za veš... i još na hiljade, hiljade proizvoda
Već od naredne nedelje, utorka, 2. septembra, na rafovima u najvećim trgovinskim lancima u Srbiji osvanuće niže cene za oko 80 odsto proizvoda koje građani svakodnevno kupuju, a što je direktna posledica Uredbe o sniženju trgovačkih marži na 20 odsto na proizvode iz 23 kategorije, koju je juče usvojila Vlada Srbije.
Cilj usvajanja Uredbe je zaštita tržišta, odnosno sprečavanje prekomernog rasta cena robe od velikog značaja za snabdevanje građana, saopšteno je iz Vlade Srbije.
Kako je istakao prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali, u praksi to će značiti do 20.000 proizvoda na sniženju od 10 do 20 odsto u maloprodajnim lancima, zavisno od njihove veličine i širine asortimana. Tu spadaju brašno, ulje, jaja, kafa, toalet-papir, prašak za veš, paste za zube.
- Kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić već najavio, ovo je samo deo paketa ekonomskih mera koje su usmerene ka tome da povećamo životni standard građana Srbije - rekao je Mali i dodao da se već u oktobru ili novembru očekuje donošenje seta zakona koji će sistemski rešiti uticaj rasta cena namirnica na rast inflacije.
- mleko i mlečni prozvodi
- mešoviti proizvodi
- jaja
- bezalkoholna pića i čaj
- sveže voće i povrće
- prerađeno voće i povrće
- hleb i peciva
- mahunarke
- smrznuti proizvodi
- sveže i prerađeno meso
- sveža i prerađena riba
- slani konditori
- slatki konditori i cerealije
- šećer i med
- brašno i testenina
- ulja i masti
- sirće
- pirinač
- so i začini
- kućna hemija
- papirna i kuhinjska galanterija
- lična higijena i kozmetika
- hrana za bebe i pelene
Istakao je da je u zemljama koje su primenile slične mere, kao što su Rumunija i Mađarska, došlo do rasta prometa i samim tim i veće naplate PDV, tako da nema razloga za brigu što se tiče uticaja ovih mera na budžet Srbije.
- Ovo će se značajno odraziti na budžet svakog domaćinstva i očekujemo sniženje cena u proseku od 10, 15 i 20 odsto - rekao je Mali, dodavši da se ne radi samo o nekolicini proizvoda, već o celom asortimanu namirnica koje svi svakodnevno kupujemo.
On je naveo da razgovori s trgovinskim lancima, distributerima i veleprodavcima nisu bili laki, ali da je bila vidna spremnost da se ova mera zajednički sprovede, objasnivši da će njenu primenu kontrolisati tržišna inspekcija.
- 20% biće maksimalna marža za 23 grupe proizvoda
- 20.000 proizvoda imaće nižu cenu
- 3.000 proizvoda koje svakodnevno kupujemo biće jeftinije
Da je apsolutno cilj Vlade Srbije da se Uredbom vrlo brzo cene koriguju naniže, smatra i ekonomista Ivan Nikolić.
- Očekivanja su da bi to moglo da bude dvocifreni pad cena, ali videćemo. Sve zavisi od proizvoda do proizvoda i od prodavnice do prodavnice jer imaju različite marže na pojedine proizvode. Pojeftinjenje koje se realizuje u ovom trenutku bi trebalo da bude zaista osetno, što bi se direktno odrazilo na standard građana. Kasnije bi to imalo direktan uticaj na inflaciju koja bi trebalo da bude znatno niža - kaže Nikolić.
- Smanjenje trgovačkih marži na 20 odsto, što će dovesti do pojeftinjenja 20.000 proizvoda iz 23 različite grupe
- Ograničena kamatna stopa na maksimalno 7,5 odsto na gotovinske, potrošačke i stambene kredite za penzionere i zaposlene s primanjima do 100.000 dinara
- Izmena zakona o izvršiteljima tako da neće moći da oduzmu dužniku jedinu nekretninu do 60 kvadrata
- Cena metra drveta za ogrev za socijalno ugrožene kategorije biće snižena za 15% i umesto 5.269 koštaće 4.470 dinara
- Popust na struju koji će se sastojati iz dva dela: 5% za redovno plaćanje računa i dodatnih 5% za energetski ugrožene kupce za koje će ostati nepromenjena granica za ulazak u crvenu zonu
On ističe da je zanimljivo to što je država sad prvi put jednom merom obuhvatila gotovo sve proizvode u maloprodajnim lancima, i to od početka proizvodnje tih proizvoda do krajnjeg kupca.
- Regulisane su marže koje postavljaju ne samo trgovine na malo već i distributeri i veletrgovine. To je jako dobro i sada će biti presudno striktno praćenje primene Uredbe od strane inspekcijskih organa. Sada više nema neke prepreke koja bi sprečila da se u kratkom roku cene ne koriguju naniže. Rok od šest meseci važenja Uredbe je ostavljen upravo da se prvo posmatra njena primena i reakcija učesnika na tržištu, ali i konačan efekat. Ukoliko se vratimo nekom, uslovno rečeno, fer poslovanju od strane trgovina i na kraju proizvođača, koje je postojalo u dobroj meri pre kovida, onda bi se stekli uslovi da se ova uredba ukine. To bi značilo da se stanje na tržištu normalizovalo - objašnjava sagovornik Kurira.