Već od naredne nedelje, utorka, 2. septembra, na rafovima u najvećim trgovinskim lancima u Srbiji osvanuće niže cene za oko 80 odsto proizvoda koje građani svakodnevno kupuju, a što je direktna posledica Uredbe o sniženju trgovačkih marži na 20 odsto na proizvode iz 23 kategorije, koju je juče usvojila Vlada Srbije.

Cilj usvajanja Uredbe je zaštita tržišta, odnosno sprečavanje prekomernog rasta cena robe od velikog značaja za snabdevanje građana, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Kako je istakao prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali, u praksi to će značiti do 20.000 proizvoda na sniženju od 10 do 20 odsto u maloprodajnim lancima, zavisno od njihove veličine i širine asortimana. Tu spadaju brašno, ulje, jaja, kafa, toalet-papir, prašak za veš, paste za zube.

- Kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić već najavio, ovo je samo deo paketa ekonomskih mera koje su usmerene ka tome da povećamo životni standard građana Srbije - rekao je Mali i dodao da se već u oktobru ili novembru očekuje donošenje seta zakona koji će sistemski rešiti uticaj rasta cena namirnica na rast inflacije.

PAŽNJA! PROIZVODI IZ 23 KATEGORIJE KOJI ĆE BITI JEFTINIJI: mleko i mlečni prozvodi

mešoviti proizvodi

jaja

bezalkoholna pića i čaj

sveže voće i povrće

prerađeno voće i povrće

hleb i peciva

mahunarke

smrznuti proizvodi

sveže i prerađeno meso

sveža i prerađena riba

slani konditori

slatki konditori i cerealije

šećer i med

brašno i testenina

ulja i masti

sirće

pirinač

so i začini

kućna hemija

papirna i kuhinjska galanterija

lična higijena i kozmetika

hrana za bebe i pelene

Istakao je da je u zemljama koje su primenile slične mere, kao što su Rumunija i Mađarska, došlo do rasta prometa i samim tim i veće naplate PDV, tako da nema razloga za brigu što se tiče uticaja ovih mera na budžet Srbije.

- Ovo će se značajno odraziti na budžet svakog domaćinstva i očekujemo sniženje cena u proseku od 10, 15 i 20 odsto - rekao je Mali, dodavši da se ne radi samo o nekolicini proizvoda, već o celom asortimanu namirnica koje svi svakodnevno kupujemo.

On je naveo da razgovori s trgovinskim lancima, distributerima i veleprodavcima nisu bili laki, ali da je bila vidna spremnost da se ova mera zajednički sprovede, objasnivši da će njenu primenu kontrolisati tržišna inspekcija.

BROJKE 20% biće maksimalna marža za 23 grupe proizvoda

20.000 proizvoda imaće nižu cenu

3.000 proizvoda koje svakodnevno kupujemo biće jeftinije

Da je apsolutno cilj Vlade Srbije da se Uredbom vrlo brzo cene koriguju naniže, smatra i ekonomista Ivan Nikolić.

- Očekivanja su da bi to moglo da bude dvocifreni pad cena, ali videćemo. Sve zavisi od proizvoda do proizvoda i od prodavnice do prodavnice jer imaju različite marže na pojedine proizvode. Pojeftinjenje koje se realizuje u ovom trenutku bi trebalo da bude zaista osetno, što bi se direktno odrazilo na standard građana. Kasnije bi to imalo direktan uticaj na inflaciju koja bi trebalo da bude znatno niža - kaže Nikolić.

NOVE MERE DRŽAVE ZA NAROD Smanjenje trgovačkih marži na 20 odsto, što će dovesti do pojeftinjenja 20.000 proizvoda iz 23 različite grupe

Ograničena kamatna stopa na maksimalno 7,5 odsto na gotovinske, potrošačke i stambene kredite za penzionere i zaposlene s primanjima do 100.000 dinara

Izmena zakona o izvršiteljima tako da neće moći da oduzmu dužniku jedinu nekretninu do 60 kvadrata

Cena metra drveta za ogrev za socijalno ugrožene kategorije biće snižena za 15% i umesto 5.269 koštaće 4.470 dinara

Popust na struju koji će se sastojati iz dva dela: 5% za redovno plaćanje računa i dodatnih 5% za energetski ugrožene kupce za koje će ostati nepromenjena granica za ulazak u crvenu zonu

On ističe da je zanimljivo to što je država sad prvi put jednom merom obuhvatila gotovo sve proizvode u maloprodajnim lancima, i to od početka proizvodnje tih proizvoda do krajnjeg kupca.