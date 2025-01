Kako je naveo u anonimnoj objavi na Reditu, za radove koji su počeli još u oktobru 2023. godine, trajali čitave 2024. i produžili se do januara 2025. bio je spreman da izdvoji oko 10.000 evra. Međutim, kada je stigao duplo veći račun, ostao je u šoku. Iako je očekivao da bi moglo doći do manjih odstupanja u ceni, cifra od preko 20.000 evra delovala mu je potpuno nerealno.

Popis radova uključuje gletovanje, impregnaciju zidova, popravke na knaufu, silikoniranje, ali i sanaciju problema s vlagom, što je znatno povećalo cenu. Pa tako recimo, obrada ulaznih vrata sa svim predradnjama do završetka košta 150 evra, nanošenje armirajuće silikonske mreže (stiropor, zid-strop) 500 evra, čišćenje i bojanje radijatora – 130 evra. Impregnacija zidova akrilnom emulzijom – 695, priprema i bojanje zidova 810 evra, a gletovanje zidova i stropova visoko kvalitetnom bojom čak 5.480 evra. Sve to, zajedno sa ostalim navedenim troškovima koštalo ga je 15.293 evra.

"Računao je cene duplo, to ti kažem kao vlasnik građevinske firme", "Cena je OK ako dobiješ polugu zlata u kanti kreča", "Hahaha, 20.000 evra – za šta?", "Je l' ti je Mikelanđelo farbao zidove?", "Čekaj, trebalo je od 2023. do 2025. za obnovu 80 kvadrata?", "Čoveče, ja sam sam sredio stan od 90 kvadrata, izgletovao i ofarbao, i to me koštalo maksimalno 1.500 evra", "Dobri moj, taj te žešće prevario, da je vrhunski profesionalac s najskupljim materijalom, bilo bi oko 10.000. Ovo je smešno", glasili su samo neki od komentara.