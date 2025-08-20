Slušaj vest

Slučaj je prijavljen policiji koja sprovodi istragu, a u međuvremenu se oglasio taksista, čije se ime pojavljuje na transakciji kojom je turistkinji sa Novog Zelanda vožnja taskijem od nepuna dva kilomtra u Zagrebu naplaćena 1506. evra.

„Znam zašto zovete, ne bih ništa komentarisao, samo mogu reći da su gospođi sredstva vraćena. Nije joj naplaćeno 1.506 evra nego 150 evra“, kratko je rekao taksista o kojem svi pričaju, jer se njegovo ime pojavljuje na transakciji kojom je turistkinji sa Novog Zelanda vožnja od Glavne železničke stanice do Frankopanske ulice u Zagrebu naplaćena čak 1.506 evra!

Reč je o udaljenosti od oko 1,9 do 2 kilometra, zavisno od rute kojom se vozi.

Podsetimo, pisali smo o neprijatnom iskustvu Novozelanđanke, koja je doživela šok prilikom dolaska u Zagreb krajem maja ove godine. Kako je rekla za Jutarnji list, taksista joj je naplatio 1.506 evra za vožnju od Glavne stanice do Frankopanske ulice.

Kerol je prvobitno pristala da plati 65 evra, a vozač joj je kasnije rekao da vožnja košta 150 evra. Međutim, nakon transakcije sa kartice je skinuto neverovatnih 1.506 evra.

Foto: Facebook

Turistkinja je slučaj prijavila Visi i policiji, te nam je potvrdila da joj je danas vraćen novac.

Ipak, vožnja joj je naplaćena 150 evra, kako nam je potvrdio i taksista.

Inače, taksista čija je firma naplatila uslugu tvrdi da je on lično nije vozio, već da ga je pozvao kolega koji nije imao POS uređaj za plaćanje karticom. On, kaže, nije pratio šta kolega unosi u uređaj, a Kerol je zbog svega morala da otkaže ostatak putovanja Evropom i vratila se kući sa gorkim uspomenama na Hrvatsku.

Iz Državnog inspektorata navode da je obavljanje usluge auto-taksi prevoza putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju, kao i cenovnika taksi usluga, uređeno Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju, koji je u nadležnosti inspekcije drumskog saobraćaja Ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture.

Tim Zakonom je propisano da cenovnik taksi prevoza samostalno određuje prevoznik i da on mora da sadrži najmanje cenu po jednom pređenom kilometru. Ako se usluga pruža putem taksimetra, on mora biti uključen tokom vožnje, a cenovnik mora biti istaknut na vidljivom mestu u vozilu. Ako se radi preko elektronske aplikacije, iz koje su putniku unapred vidljivi maksimalna cena i planirana ruta putovanja, ona mora biti uključena u vozilu za celo vreme pružanja usluge.

Dakle, taksisti sami regulišu cene svojih usluga i mogu da istaknu cenu koju god žele, dokle god je istaknuta na cenovniku i uključen taksimetar. Bukvalno mogu da odrede cenu od 30 evra po kilometru i da ne budu u prekršaju. Takođe je ukinuto ograničenje broja dozvola za taksi usluge, zbog čega je, kako mnogi taksisti ističu, na tržištu nastao pravi haos.

U vezi sa događajem sa turistkinjom sa Novog Zelanda u zagrebačkoj policiji kažu:

"Povodom vašeg upita obaveštavamo vas da je Policijska uprava zagrebačka primila prijavu u vezi prevare prilikom korišćenja taksi prevoza na štetu državljanke Novog Zelanda i da po istom preduzima provere, nakon čijeg završetka će sprovesti kriminalističko istraživanje. Ukoliko se utvrde obeležja krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti, o tome će oštećena biti obaveštena putem kanala međunarodne policijske saradnje.“

U slučaju ovakvih ili sličnih događaja, važno je naglasiti da oštećena osoba odmah prijavi slučaj u najbližoj policijskoj stanici i da poseduje konkretne materijalne ili personalne dokaze u vezi sa računom izdatim od strane taksi prevoznika, načinom plaćanja (gotovina, debitna kartica), relacijom na kojoj je usluga pružena, da li su druge osobe istovremeno koristile uslugu (članovi porodice i dr.), nazivom taksi prevoznika, registarskom oznakom vozila i slično. Takođe, napominjemo da se krivično delo „prevara“ ukoliko je pribavljena manja imovinska korist (132,73 evra ili manje) goni privatnom tužbom.

Takođe je važno napomenuti da je neophodno da građani pre korišćenja usluga taksi prevoza provere tarifu pružanja takvih usluga bez skrivenih troškova – u ličnom kontaktu sa vozačem, na oznakama na taksi vozilu ili korišćenjem mobilnih aplikacija – kako ne bi došlo do ovakvih slučajeva, odnosno dovođenja građana u zabludu od strane taksi prevoznika.