Da li je srebro sigurna investicija?

Srebro je bilo korišćeno u izradi kovanica tokom čitave naše istorije, čak i češće nego zlato. Ono je hiljadama godina služilo kao sigurna valuta, koja je stanovništvu pružala realnu vrednost. Nije slučajno što je prvi monetarni standard korišćen širom sveta bio srebrni. Danas se ovaj plemeniti metal nudi u 3 varijante: Investiciono srebro – sa 99,9% čistoće;

Sterling srebro – najčešće se koristi za nakit, čistoće 92,5%;

Srebro niže čistoće – obično čistoće od oko 50%.

Srebro slično kao i zlato čuva od devalvacije valute. To je i razlog što investiciono srebro ima značajne prednosti u odnosu na većinu drugih vrsta investicija. Evo i zašto: Kod fizičkog investicionog srebra (tj. srebrnih poluga i kovanica) ne postoji rizik druge strane. Oni koji ga poseduju ne zavise od druge ugovorne strane. Za razliku od akcija, kod investicionog srebra ne postoji druga ugovorna strana. Fizičko srebro može se kupiti i prodati u svako doba. Još nešto pozitivno, što nije zanemarljivo, jeste da srebro možete držati u svojim rukama. U svetu u kome su investicije uglavnom digitalne ili derivativne, na udaru sajber napada, srebro je aktiva koja nudi visok nivo sigurnosti. Istovremeno, beleži se rastuća potražnja srebra, naročito kada je o industriji reč, a na tržištu je primetan deficit, koji će potrajati i narednih godina.

Srebro je pristupačno Za one koji žele da investiraju, a da ne ulažu preveliki deo svog budžeta, srebro je jako dobra varijanta. Ono vam pruža mogućnost ulaganja u plemeniti metal mnogo manje u odnosu na cenu zlata, a pritom vam obezbeđuje zaštitu protiv inflacije. To čini srebro praktičnim izborom za investitore sa ograničenim budžetom ili za one koji traže rentabilan i upečatljiv poklon za svoje najdraže.

Praktično za prodaju Praktičnost srebra leži u njegovoj velikoj pristupačnosti. Ono je perfektna varijanta da se obezbedi deljivost investicije. Do toga može doći ukoliko su vam potrebna manja sredstva, a ne želite da se oprostite od cele unce zlata, na primer. Njegove manje vrednosti pružaju fleksibilnost, što vam omogućava da prodate samo onoliko koliko vam je potrebno u datom trenutku.

Rastuća potražnja za srebrom Tokom poslednje decenije primetan je značajan skok potražnje za srebrom na globalnom nivou. Velike kovnice novca iznele su podatke o rekordnoj prodaji. Osim toga, ovaj beli metal sve je potrebniji industriji, kao što smo već rekli. Treba imati u vidu da je zapravo lakše nabrojati one oblasti u kojima se srebro ne koristi nego primere njegove raznovrsne primene. Dovoljno je reći da je srebro realno svuda oko nas. To interesovanje nigde nije toliko očigledno koliko u Kini. Ova zemlja poznata je po afinitetu za plemenite metale. Samo tokom poslednje decenije tamo je primetan rast industrijske potražnje za srebrom od čitavih 50%.

Ovakav skok potražnje i ograničena ponuda srebra odražava se pozitivno na one koji poseduju ovaj metal. Kako ulagati u srebro? Za početak, obavezno se obratite renomiranom dileru. Samo on je u stanju da vam ponudi transparentne uslove, poštenu cenu i dokazan kvalitet. Takođe, ti renomirani dileri dobijaju srebrne poluge i kovanice direktno od rafinerija ili kovnica novca koje ih proizvode.