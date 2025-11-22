- Teško, ali doći će sve na svoje. O svemu ću više govoriti u roku od 48 sati. Građani ne moraju da brinu ništa , naše je da brinemo. Teško je zato što Amerikanci hoće da vide završen ugovor, i detalje ugovora. A detalje ne mogu videti posle pet dana pregovora, a nama je licenca potrebna koliko juče . Ako ne dobijemo, rafinerija staje. I neće ni to osetiti građani na pumpama, ali će država osetiti - naglasio je Vučić.

- Još jedna stvar. Vidite, nama govore o pravu preče kupovine oni koji su izvršili pravo preče prodaje. Oni su prodali 56,16 odsto Rusima, a onda i malim akcionarima još 14 odsto, da bi se dodvorili nekome pred izbore. I onda dolaze kod mene i ja sam kriv zato što ne mogu da kupim nešto što neko drugi neće da proda. A nisu krivi oni koji su sve to prodali da bi dobili glas više na izborima. Kako vas tako prevare i uvuku vas u zamku. Nivo prevara i laži, besmislica kojima se služe je neverovatan. Šta treba da kažem Rusima, da ne mogu da prodaju Arapima ili Mađarima? Da kažem ne može, a nama se žuri da prodaju. Ili da krenemo u neprijateljsko preuzimanje, ali ja to ne želim. To žele mnogi u svetu. To je poslednja opcija, kada više nije neprijateljsko preuzimanje već njihovo neodgovorno ponašanje - kazao je predsednik.