Letnja sezona u Hrvatskoj je u punom jeku, a potražnja za radnicima u turizmu i dalje je ogromna. Konobari, kuvari, sobarice i čistačice još uvek su deficitarni, što dodatno komplikuje organizaciju u popularnim turističkim destinacijama.

Prema navodima vlasnika apartmana čistačice ove godine mogu slobodno da određuju cenu svog rada. Zbog izrazitog manjka radne snage na tržištu, njihova satnica je znatno porasla, pa su sada u poziciji da zahtevaju koliko god smatraju opravdanim.

Pre dve godine hrvatski portal razgovarao je sa jednom čistačicom, kada su je upitali koliko ima istine u glasinama da čistačice na moru zarađuju i do 20 evra na sat, koliko se tada pisalo u brojnim hrvatskim medijima.

- Prošle godine satnica je bila oko 70 kuna (oko 9 evra). Danas one najbolje mogu da dobiju nešto malo više od 13 evra, dok se većina mora zadovoljiti sa 11 ili možda 12 evra. I to vam je maksimum koji neko može dobiti. Te priče o 20 evra su čisto preterivanje - rekla je žena i objasnila da to nije čista zarada, jer se od toga mora odbiti i trošak prevoza koji svaka čistačica plaća od svoje zarade.

Leto 2025. godine

Novinari portala su i ove godine kontaktirali sa njom, a ona im je rekla da je situacija sasvim drugačija nego pre dve godine.

- Za jedan apartman od oko 80 kvadrata, za koji mi treba oko tri sata, dobijem oko 60–70 evra, što je tačno, ako ne i malo više nego što se pričalo da je naša zarada pre dve godine - rekla je.

Što se tiče uslova rada, oni su ostali isti. Na posao se ide u 10 sati, kad gosti izađu iz apartmana, a čak i kod najvećih vila, sve mora biti čisto do 14 ili 15 sati, kada dolazi nova tura gostiju.

- U zavisnosti od veličine objekta, zna nas biti nekoliko da sve bude spremno do dolaska gostiju. Prošlog vikenda i vlasnik apartmana je čistio đakuzi, dok sam ja radila sve ostalo - kaže.

Čistačica otkrila istinu koliko se zarađuje od sre Foto: Profimedia

Jak želudac

Iako mnogi misle da se čišćenjem lako može zaraditi dobar novac, ova žena kaže da za taj posao treba imati dobar želudac.

- Oni za koje misliš da će ostaviti haos, ostave sve uredno, a oni za koje misliš da će biti super, naprave totalni nered - rekla je, dodajući da je najgore iskustvo imala sa gostima iz Azije.

- Kinezi i gosti iz Južne Koreje su definitivno najgori. Trebalo bi da vidite kakav nered naprave. Iako smo imali i jedno loše iskustvo sa dvoje Rusa koji su došli sa troje male dece. Teško je poverovati koliko smo flaša alkohola našli posle njihovog odlaska. Čak su se i komšije mnogo žalile na njih - priča.

Gazde

Za vlasnike kaže da uvek plate, ali i da imaju velika očekivanja, te da svaki put moraš napraviti mini generalku.

- Ribanje fuga, pranje spoljnog roštilja, pranje spoljašnjih sauna, ogromna staklena vrata koja se peru po najjačem suncu, ormari se peru i iznutra i spolja, ne sme ostati ni zrnce prašine. Spisak poslova je ogroman. Reč je o vilama koje se u sezoni naplaćuju 500–600 evra po noći i sve mora biti apsolutno savršeno - priča.

Kaže da kada je posao da se spremi i očisti jedna velika vila da četiri ili pet čistačica radi na tom poslu.

- Dok jedna pere pod, druga na kolenima briše iza nje da sve sija - opisuje svoj posao i dodaje da ima užasnih gostiju koje ne bi preporučila ni najgorem neprijatelju.

Gosti iz pakla

- Vile sa bazenima često unajme pet-šest mladića koji onda divljaju celu nedelju. Jednom sam ušla u kupatilo, a ono je bilo potpuno isprljano - nema gde nije bilo prljavštine. Jednu moju koleginicu je dočekao još gori prizor: našla je izmet u tušu. Kad vidite tako nešto, zagorela rerna ne izgleda toliko strašno - kaže.

Što se tiče vlasnika apartmana, kaže da ih ima raznih, ali svi imaju jednu zajedničku osobinu - izvlače iz tebe svaki atom snage.

- Ima vlasnika koji su veoma škrti i očekuju da im uradiš nemoguće stvari. Jedna gazdarica je očekivala da operemo i osušimo svu posteljinu i veš u ogromnoj vili sa četiri sobe, a svaka soba ima svoje kupatilo. To je nemoguće sa jednom mašinom za pranje i sušilicom.

Tražila je i da u tih pet sati koliko smo tamo očistimo bazen, što je posao za koji treba pet sati ako ne radiš ništa drugo. Kaže, samo ubacite malo robota u bazen i pokupite prljavštinu mrežicom. Ali robot će pet puta zablokirati u bazenu, pa moraš da uđeš unutra i vadiš ga. Ima vlasnika koji sami čiste bazen dok mi čistimo kuću, pa to traje oko pet sati - rekla je.