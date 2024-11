Novi blok u Kostolcu godišnje će proizvoditi do dva i po teravata električne energije, što je oko sedam odsto EPS-ove proizvodnje struje. Pre preuzimanja upravljanja od kineskog izvođača urađena je obimna dokumentacija. Projektni menadžer EPS-a Željko Lazović kaže da je reč o 1.000 do 1.050 sveski, koje kada bi se složile u stan veličine 120 kvadrata bio bi do vrha napunjen.