Slušaj vest

Za mnoge mlade u Srbiji, ključevi sopstvenog stana još uvek su san koji se teško dostiže. Zato vest da država produžava program subvencionisanih stambenih kredita donosi novu nadu onima koji planiraju da započnu samostalan život.

Ministar finansija Siniša Mali naveo je da će se garantna šema, kojom država jamči kredite kojim mladi kupuju prvu nekretninu, potrajati bar još narednu godinu, odnosno da će vlada za to izdvojiti još 200 miliona evra.

Nenad Bumbić, ekonomista, Ervin Pašanović stručnjak za nekretnine i Vladimir Vasić, finansijski savetnik govorili su o ovoj temi za Kurir televiziju:

Vladimir Vasić Foto: Kurir Televizija

- Od 15 do 24% manje stanovnika imamo na Balkanu. To je jedna činjenica sa kojom svaka vlast mora da se bori. Ovo je jedan od načina da mladima date sidro, odnosno vezu sa nepokretnošću, kako bi ih zadržali na ovim prostorima. Možda bi rešenje gradnje bilo adekvatnije za ovu situaciju jer svi sada jure te stanove, a ti što prodaju jedva čekaju da je velika gužva kako bi povećali cene - kaže Vasić i dodaje:

- To je najveći problem. U svim zemljama istočne Evrope: U Češkoj, Hrvatskoj, Bugarskoj to je tako i nije ništa novo. Vi faktički ulazite u nepokretnost sa 1 % učešća, to je veoma dobro i to je veoma dobar moto. 1800 je odobrenih kredita, što je visoka cifra. Prosečan kredit je oko 80.000 evra, a najčešće destinacije su Beograd i Novi Sad, što dodatno podgreva tražnju.

Stanovi u Čikagu jeftiniji

Bumbić poredi Čikago, grad u kome odseda i Beograd, te otkriva da su beogradski stanovi skuplji i nepristupačniji:

- Smatram da rezultat neće biti dobar. Mi imamo određenu količinu stanova, kada date subvencionisane kredite, to deluje na to da nam idu cene ka gore. pitanju je 200 miliona evra, zašto se ta cifra ne odnosi na stnogradnju? Tada bi potražnja bila veća. Kada poredimo na primer Čikago i Beograd, stanovi u Beogradu su skuplji nego tamo. Mi imamo poremećeno tržište, jer nam se ne slaže zarada sa nekretninama. Kada slušate mlade u Americi, oni kukaju kako su njima stanovinedostupni, pa šta mi treba da kažemo u Srbiji - pita se Bumbić i dodaje:

Nenad Bumbić Foto: Kurir Televizija

- Samim tim, iz njihovog ugla je nedostižno uzeti stan, ali kod njih ide to mnogo lakše. Međutim, njihove lokalne samouprave imaju deo gde su stanovi za ljude koji ne može to sebi da priušte. Postoji više mera i deluje apsurdno da u Americi ima veći deo socijalnih mera. Ako jednog dana Beograd bude kao Njujork, šta se desi sa ljudima koji tu rade kao trgovci, medicinski radnici koji tu ne mogu da stanuju?

Cene nekretnina i tražnja

Pašanović dodaje i da je stan od 65 kvadrata bio do sada najtraženiji na tržištu, međutim, od kada se kredit za mlade pojavio, potražnja studija i garsonjera bila je na višem nivou;

- Od kada se pojavio kredit za mlade shvatilo se da na tržištu ima jako malo studija, garsonjera, tako da je jako teško pronaći stan sa jeftinom cenom. Jedino slobodno tržište kod nas je tržište nekretnina. Mi imamo primer da kada su došli Rusi i Ukrajinci, nama su cene stanova bile skuplje, kada su ljudi videli da to ne funkcioniše, ono se vratilo u normalne tokove. Cene nekretnina u celom svetu idu gore - kaže Pašanović i dodaje:

- Cene nekretnina uvek idu gore i vi zarađujete kroz rentu i kapitalizaciju. Jedini grad na svetu gde cene nikad nisu padale jeste Toronto. Ovde sve devalvira, uvek se dešava neka inflacija i cene logično moraju da rastu da bi vi zadržali nivo u proizvodima. Pokazalo se da je kredit za mlade izuzetno tražen. Celokupan budžet za ovu godinu je potrošen i ogromno interesovanje je tu. Država je prepoznala dobrobit toga.

Ervin Pašanović Foto: Kurir Televizija

Najčešće greške u odabiru stana

Minimalno učešće za program subvencionisanih stambenih kredita za mlade u Srbiji iznosi 1% od vrednosti nepokretnosti. Za nekretninu vrednu 100.000 evra, učešće bi iznosilo oko 1.000 evra. Vasić kaže da je to veoma bitan korak za ulazak u proces kupovine nekretnine;

- Samo 1% je potrebno da bi ste ušli u proces za stan. Za 800e vi prelazite taj prag, koji je uvek najteže preći kada se uzima kredit. Suština je da mladi ljudi, koji nisu finansijski sposobni, mogu da uzmu mesto na kom će živeti. Roditelji mogu biti jemci i naravno svi se mi nadamo da će mladi čovek preuzeti palicu plaćanja od jemca. Kada kupujete stan, nemojte da razmišljajte o samom centru grada, ne uzimajte tu jer su mnogo skuplji. Već se pomerite iznad tih glavnih zona, jer ćete možda dobiti veću nepokretnost za manje novca. Takođe, naši građani beže od kuća. Ali vi možete platiti jeftinije mnogo kuću.

"Nikako ne uzimajte stan u centru grada, postoji problem!" Finansijski savetnik skrenuo pažnju prilikom kupovine: Kredite iskoristite pametno! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs