Kompanija je u četvrtak saopštila da će smanjenje obuhvatiti manje od 1% njenog ukupnog evropskog saobraćaja i da putnici ne bi trebalo da osete veće poremećaje.

KLM je naglasio da ne postoji fizički nedostatak mlaznog goriva, već da su letovi postali preskupi za obavljanje zbog naglog rasta cena, što je povezano sa aktuelnim geopolitičkim tenzijama, posebno u vezi sa sukobom koji uključuje Iran.

Kompanija je dodala da pažljivo prati situaciju i da će prilagođavati svoj raspored letova u skladu sa razvojem događaja na tržištu energenata.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada se evropske avio-kompanije suočavaju sa povećanim troškovima poslovanja, a pojedini stručnjaci upozoravaju da bi dalji poremećaji u snabdevanju mogli dodatno uticati na cene karata i dostupnost letova.

KLM je poručio da će pokušati da minimizira uticaj na putnike i da će im ponuditi alternativne opcije gde god je to moguće.

Lufthanza ugasila SitiLajn

Lufthanza grupa je trajno zatvorila svoju regionalnu podružnicu Lufthanza SitiLajn, zbog čega će svih 27 aviona biti prizemljeno počev od 18. aprila 2026. godine.

Odluka je doneta zbog naglog rasta troškova goriva i razarajućeg talasa štrajkova. Od 8. aprila, piloti i kabinsko osoblje iz tri različita sindikata organizovali su četiri odvojena štrajka, prizemljujući do 90% letova Lufthanze u najgorim danima. Frankfurt i Minhen su najteže pogođeni.

Lufthanza je saopštila da je zatvaranje ove podružnice samo ubrzanje planova koji su već bili u toku. Stari avioni Kanader CRJ kompanije SitiLajn bili su pri kraju životnog veka i imali su visoke operativne troškove. Avio-kompanija je planirala da prebaci operacije na Lufthanza Siti Erlajns, noviju podružnicu gde posada dobija manje plate i ima manje beneficija.

Lufthanza takođe povlači iz upotrebe svoja poslednja četiri Erbasa A340-600 i prizemljuje dva Boinga 747-400 do kraja letnjeg rasporeda.