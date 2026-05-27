ProCredit grupa objavila Izveštaj o održivosti za 2025. godinu naglašavajući klimatske aktivnosti, finansijsku inkluziju i održiv rast
- Ostvaren značajan napredak u oblasti klimatskih aktivnosti: portfolio zelenih kredita dostigao 1,42 milijarde EUR
- Završeno uvođenje CO₂ kalkulatora
- Kontinuirana posvećenost inkluzivnom finansiranju uz udeo od 20,6% MMSP u vlasništvu žena u ukupnom broju isplaćenih kredita
ProCredit grupa objavila je Izveštaj o održivosti za 2025. godinu, u kojem je prikazano kako je grupa unapredila svoje klimatske ambicije, proširila inkluzivno finansiranje i nastavila da razvija poslovanje, ostajući čvrsto posvećena svom razvojno orijentisanom bankarskom modelu.
Unapređenje klimatskih aktivnosti u skladu sa strateškim opredeljenjima
Tokom protekle godine, ProCredit je dodatno integrisao klimatske aktivnosti u svoje osnovno poslovanje. Nadovezujući se na inicijativu Science Based Targets (SBTi) i dugoročnu ambiciju postizanja neto nulte emisije, grupa je završila uvođenje CO₂ kalkulatora u svim zemljama u kojima posluje, omogućavajući strukturisan dijalog zasnovan na podacima sa poslovnim klijentima o emisijama i putanjama dekarbonizacije.
Istovremeno, ProCredit je nastavio da širi aktivnosti u oblasti zelenog finansiranja. Portfolio zelenih kredita dostigao je 1,42 milijarde EUR (2024: 1,36 milijardi EUR), pri čemu je finansiranje bilo usmereno na energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i ekološki prihvatljive tehnologije, posebno u regionima sa intenzivnim emisijama ugljenika u energetskom sektoru.
„Naša ambicija nije da o održivosti govorimo apstraktno, već da je ugradimo u svakodnevno bankarstvo“, izjavila je Katarina Zdraljević, Team lead u ProCredit Holding AG. „U 2025. godini pretočili smo klimatske obaveze i ciljeve inkluzije u konkretan rad sa klijentima – od uvođenja CO₂ kalkulatora u svim zemljama do širenja ciljnih programa za preduzetnike i ulaganja u finansijsku edukaciju. Ovaj praktičan, pristup zasnovan na podacima omogućava nam da ostvarimo verodostojan ekološki i društveni uticaj tamo gde je to najvažnije: u realnoj ekonomiji.“
Inkluzivno finansiranje i razvoj veština
Inkluzivno finansiranje ostalo je ključni element strategije uticaja ProCredit grupe. Tokom godine, grupa je proširila programe namenjene ženama, mladima i mikro preduzetnicima, pri čemu su 21% klijenata kredita na nivou grupe činila MMSP u vlasništvu žena, dok je u Srbiji taj udeo iznosio 20,6%.
Pored prilagođenih finansijskih rešenja, ProCredit je nastavio da ulaže u razvoj znanja i veština, realizujući gotovo 29.000 sati obuka za klijente i investirajući 8 miliona EUR u obuke zaposlenih tokom 2025. godine. Žene čine 64% ukupne radne snage i 54% srednjeg menadžmenta, što potvrđuje posvećenost grupacije raznolikoj i ljudima usmerenoj organizacionoj kulturi.
ProCredit banka Srbija – ključni rezultati uticaja
U Srbiji, ProCredit banka se fokusira na podršku privredi kroz odgovorno finansiranje i ciljane savetodavne usluge. U 2025. godini, banka je dodatno ojačala svoj uticaj širenjem kreditiranja mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP), sa posebnim naglaskom na poljoprivredni sektor, proizvodnju, veleprodaju i maloprodaju.
„Verujemo da održivo bankarstvo znači konkretno delovanje u podršci realnoj ekonomiji. U 2025. godini dodatno smo ojačali podršku mikro, malim i srednjim preduzećima i ubrzali zelenu tranziciju kroz konkretna finansijska rešenja i rad sa klijentima na planiranju smanjenja emisija. Istovremeno, nastavljamo da gradimo banku koja dugoročno doprinosi održivom razvoju i razvoju lokalne ekonomije“, izjavila je Marina MIjić, direktor Odeljenja za održiv razvoj ProCredit banke u Srbiji.
Klimatske aktivnosti su dodatno unapređene primenom Net Zero kalkulatora – alata za merenje emisija CO2, zelenim kreditiranjem i saradnjom sa klijentima na planiranju smanjenja emisija, dok je društveni uticaj podržan kroz programe obuka i omogućavanje pristupa finansiranju za određene ciljne grupe. Tako je ProCredit Banka u saradnji sa DF EFSE i NVO Eneca pokrenula projekat „Pokreni se za posao“ kako bi podržali žene preduzetnice i mlade preduzetnike. Ove aktivnosti odražavaju dugoročnu posvećenost ProCredit banke održivom rastu i finansijskoj inkluziji na lokalnom tržištu.