ProCredit grupa objavila je Izveštaj o održivosti za 2025. godinu, u kojem je prikazano kako je grupa unapredila svoje klimatske ambicije, proširila inkluzivno finansiranje i nastavila da razvija poslovanje, ostajući čvrsto posvećena svom razvojno orijentisanom bankarskom modelu.

Tokom protekle godine, ProCredit je dodatno integrisao klimatske aktivnosti u svoje osnovno poslovanje. Nadovezujući se na inicijativu Science Based Targets (SBTi) i dugoročnu ambiciju postizanja neto nulte emisije, grupa je završila uvođenje CO₂ kalkulatora u svim zemljama u kojima posluje, omogućavajući strukturisan dijalog zasnovan na podacima sa poslovnim klijentima o emisijama i putanjama dekarbonizacije.

Istovremeno, ProCredit je nastavio da širi aktivnosti u oblasti zelenog finansiranja. Portfolio zelenih kredita dostigao je 1,42 milijarde EUR (2024: 1,36 milijardi EUR), pri čemu je finansiranje bilo usmereno na energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i ekološki prihvatljive tehnologije, posebno u regionima sa intenzivnim emisijama ugljenika u energetskom sektoru.

„Naša ambicija nije da o održivosti govorimo apstraktno, već da je ugradimo u svakodnevno bankarstvo“, izjavila je Katarina Zdraljević, Team lead u ProCredit Holding AG. „U 2025. godini pretočili smo klimatske obaveze i ciljeve inkluzije u konkretan rad sa klijentima – od uvođenja CO₂ kalkulatora u svim zemljama do širenja ciljnih programa za preduzetnike i ulaganja u finansijsku edukaciju. Ovaj praktičan, pristup zasnovan na podacima omogućava nam da ostvarimo verodostojan ekološki i društveni uticaj tamo gde je to najvažnije: u realnoj ekonomiji.“

Inkluzivno finansiranje i razvoj veština

Inkluzivno finansiranje ostalo je ključni element strategije uticaja ProCredit grupe. Tokom godine, grupa je proširila programe namenjene ženama, mladima i mikro preduzetnicima, pri čemu su 21% klijenata kredita na nivou grupe činila MMSP u vlasništvu žena, dok je u Srbiji taj udeo iznosio 20,6%.