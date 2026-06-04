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Regionalna konferencija "AI Tourism Summit", prvi stručni skup koji je posvećen primeni veštačke inteligencije u turizmu, okupio je stotinu predstavnika turističkog sektora, lokalnih samouprava, tehnoloških kompanija, institucija i stručnjaka za AI, kako bi razgovarali o budućnosti turizma u digitalnom dobu.

Predstavnici turističkih organizacija, hotelijeri i tehnološke kompanije iz Srbije i regiona razgovarali su o tome kako AI menja promociju destinacija, komunikaciju sa putnicima, kreiranje sadržaja, poslovne modele i konkurentnost turističke industrije.

Skup je otvorila Višnja Rakić, pomoćnica ministra turizma i omladine Republike Srbije, koja je tom prilikom istakla:

- Veštačka inteligencija je standard i biće standard, sigurno. Nije stvar u tome da kažemo da nam veštačka inteligencija smanjuje broj radnih mesta u određenim industrijama... Veštačka inteligencija nam je ozbiljno pomogla u svemu. Smatram da je tek budućnost, ali ne daleka budućnost, verujte mi – to je vrlo bliska budućnost.

Na konferenciji je predstavljen veliki broj praktičnih primera svetskih trendova i konkretnih AI rešenja koja već danas transformišu industriju putovanja. Posebna pažnja posvećena je upotrebi veštačke inteligencije u personalizaciji turističke ponude, kreiranju preporuka u realnom vremenu, automatizovanoj komunikaciji sa gostima, kao i naprednoj analizi podataka koja turističkim organizacijama i kompanijama omogućava bolje razumevanje potreba i navika putnika.

- Verujem da budućnost turizma neće pripasti samo onima koji imaju najmoderniju tehnologiju. Pripašće onima koji uspeju da sačuvaju svoju autentičnost. Onima koji budu čuvali svoju prirodu. Svoju tradiciju. Svoje ljude. Mi u Irigu upravo na tome gradimo svoju budućnost. Ne želimo da budemo najveći. Želimo da budemo prepoznatljivi. Želimo da sačuvamo ono što jesmo, a da istovremeno budemo otvoreni za nove ideje, nova znanja i nove tehnologije. Verujem da je upravo u tome formula uspeha svake destinacije budućnosti - rekao je predsednik opštine Irig, Tihomir Stojaković.

Posebna pažnja posvećena je ulozi turističkih organizacija i lokalnih samouprava u digitalnoj transformaciji destinacija, kao i načinima na koje veštačka inteligencija može doprineti unapređenju turističke ponude, promociji destinacija i boljem korisničkom iskustvu.

- Više se ne postavlja pitanje da li mi treba ili ne treba da koristimo AI alate. Mi moramo da koristimo AI alate i da se pripremimo na jedan novi način obrade podataka i dostupnosti informacijama turistima koji to od nas traže - rekao je Vladimir Živanović direktor TO Zlatibor.

Svoja iskustva o povezivanju kulturno-istorijskog nasleđa sa savremenim trendovima u turizmu predstavila je i Tamara Ivanišević, generalni direktor Ogranka turizma Zobnatice.

- AI može značajno da unapredi poslovanje i poboljša profitabilnost u svakom smislu. Ja bih uložila u alat koji će sublimirati sve podatke koje imamo i raspolažemo, tako da oni budu dostupni i dala bih akcenat na personalizaciji, dakle to je nešto što nam je prekopotrebno i što će značajno poboljšati poslovanje - istakla je Tamara Ivanišević.

Tokom konferencije učesnici su se saglasili da veštačka inteligencija više nije tehnologija budućnosti, već alat koji već danas menja način na koji turističke organizacije, hoteli, agencije i destinacije komuniciraju sa gostima, kreiraju sadržaj, upravljaju podacima i razvijaju konkurentske prednosti na tržištu.

Regionalna konferencija "AI Tourism Summit" održana je pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i omladine Republike Srbije. Organizator skupa je udruženje Centar Spektar.