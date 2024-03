CELO IMANJE PRODAJE ZA 8.700 €! Miroslav iskreno oglasio sve: Više je za rušenje, nego za obnovu! Ljudi ne veruju šta vide FOTO

Jedan Miroslav rešio je da proda svoje imanje koje se nalazi u Mačvanskom okrugu u opštini Koceljeva.

Oglasio je kuću i zemlju na Fejsbuku i iskreno napisao u kakvom je stanju imanje.

"Na prodaju potpuno napušteno i staro domaćinstvo u Koceljevi, ukupne površine 1,8 hektara, i na njemu se nalazi i stari objekat koji je više za rušenje, nego za obnovu. Nekad je bila uvedena struja , imaju dva bunara sa vodom. Poslednjih 350 metara puta je zaraslo i u lošem stanju. Udaljenost od centra Koceljeve 2 km, od Valjeva 26 km, a oko 90 km do Beograda. Cena: 8.700 EUR

Nekima se ponuda nije dopala, dok je bilo i onih zainteresovanih.

"Ne bih živeo tu ni da mi plate, ima drekavaca i vampira", "Da li je to kuća Save Savanovića", "Greškom dodat broj 8 ispred cene", pisali su pojedini, koje su drugi pak osudili.

foto: Printscreen/Facebook

Zainteresovani su se raspitivali oko detalja, a bilo je i onih koji su vlasniku poručili da imanje zadrži za sebe.

"Dedovina se ne prodaje, nema tih para, To je ne procenjivo. Nije sve u parama, a sitna je to lova! Čuvaj ti to", "Nije skupo, skoro dva hektara zemlje to će otići ima pametnih ljudi.