Stanete na benzinsku pumpu, u žurbi ste, natočite, platite i tek vam onda podsvest javi da ste sipali pogrešni vrstu goriva. To je najbolji i ujedno najjeftiniji scenario ovog lošeg filma.

Dizel u benzinca?

Iako nepisano pravilo kaže da benzinca u koji je sipano malo dizel goriva (do pet odsto) možete voziti ako mu naknadno do vrha rezervoara natočite benzin, pa će se sve zajedno "pomešati" bez problema, nikako se to ne preporučuje, posebno ako imate noviji i moderniji automobil.