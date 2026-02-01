Slušaj vest

Nakon decenija čekanja konačno se rešava jedan od najvećih problema za oko 70 domaćinstava u selu Koštunići kod Gornjeg Milanovca, jer je u toku izgradnja mosta preko reke Čemernice, a radovi se, prema rečima nadležnih, odvijaju planiranom dinamikom.

- Novi most imaće veliki značaj za meštane ovog kraja, jer će omogućiti sigurniju i funkcionalniju vezu sela Koštunići sa Pranjanima, kao i rešavanje dugogodišnjeg infrastrukturnog problema. Izgradnjom ovog mosta rešava se dugogodišnji infrastrukturni problem za oko 70 domaćinstava, a ujedno se unapređuje lokalna saobraćajna i komunalna infrastruktura na području opštine Gornji Milanovac, kazao je za RINU Dejan Kovačević predsednik opštine Gornji Milanovac.

Most-na-Cemernici-2
Foto: RINA

 Novi most na Čemernici biće dug 18 metara, a projekat, pored same mostovske konstrukcije, obuhvata i uređenje rečnog korita, zidanje priobalja, kao i izgradnju pristupnih puteva. Izvođač radova je gornjomilanovačka firma “Svin“ d.o.o, član grupe “Gramar“ iz Beograda, dok ukupna vrednost investicije iznosi 20.515.308 dinara sa PDV-om.

- Rešavamo višedecenijski problem meštana koji su tokom leta reku prelazili isključivo traktorima i poljoprivrednim mašinama, dok su zimi imali mogućnost prelaska samo preko pešačkog mosta – istakao je Kovačević.

Kako je naglasio, opština Gornji Milanovac je u ovoj godini za infrastrukturne projekte izdvojila više od pola milijarde dinara.

- Sedam mostova gradimo u ovoj godini, a ukupna ulaganja u infrastrukturu premašuju pola milijarde dinara. Nadamo se da ćemo ovaj ambiciozni plan realizovati u potpunosti – rekao je predsednik opštine.

Biznis Kurir/RINA

Ne propustiteInfoBizNIČE ČETVRTI NOVOSADSKI MOST Prelaz preko Dunava u nastavku Bulevara Evrope: Biće dugačak 2,5 km, širok 30 metara
Screenshot 2025-07-12 111101.jpg
NekretninePEŠAČKO-BICIKLISTIČKI MOST SPAJAĆE BLOK 70 I ADU CIGANLIJU! Gradnja bi mogla da počne dogodine, a evo ko će moći da ga koristi
4.jpg
InfoBizBatajnica uskoro dobija moderan park! Na mestu dotrajalog terena niče prava zelena oaza
igralište park zelenilo
InfoBizMOST STAR SAMO DVE GODINE, VREDI POLA MILIJARDE EVRA, A VEĆ NAPUKAO! Ima garanciju od 10 godina - svi se pitaju da li je bezbedan za putovanje
profimedia0710159290.jpg