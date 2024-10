Na pojedinim stubovima Pelješkog mosta pojavile su se mikropukotine, javlja hrvatski medij. Prema rečima stručnjaka, reč je o pukotinama koje se pojavljuju na betonima visoke čvrstoće. Prema njihovim riječima, betoni su zaštićeni silanskim premazima koji štite i armaturu u slučaju proboja soli - ali da li ove mikropukotine ukazuju da most nije bezbedan za upotrebu?

Nadzorne službe Hrvatskih cesta već neko vreme nadziru ponašanje tih mikropukotina, odnosno da li se one razvijaju i šire, a sa svima su upoznati i projektant te nadzor prenosi Jutarnji.

U slučaju potrebe za bilo kakvom intervencijom, popravku će obaviti izvođač radova, firma China Road and Bridge Corporation, s obzirom na to da je za most izdata desetogodišnja garancija.