U OVIM MESTIMA U SRBIJI MOŽETE LETOVATI DŽABE: Svi poludeli za njima, pa pohrlili, ali to nije jedini razlog! Kažu - SRPSKO MORE

Banje u Srbiji poslednjih godina postale su prava turistička atrakcija. Osim što ih redovno posećuju domaći turisti, stranci takođe sve češće zamenjuju more za ovu vrstu odmora. Iako su prvobitno postale poznate po svojim lekovitim izvorima, zbog modernog turističkog sadržaja, nesumnjivo su postale "srpsko more" koje privlači i stare i mlade.

Većina banja u Srbiji nalazi se na sat do dva sata kolima od najvećih gradova, a imajući u vidu da se do njih lako dolazi, mnogi naši građani lako se odluče da ovde dođu na izlet vikendom. Zvanični podaci pokazuju da je za prvih pet meseci u ovoj godini banje u Srbiji posetilo 208.935 ljudi, a stanje na terenu govori da se sada u jeku sezone u mnogima traži mesto više. Glavni razlog ovakvog interesovanja za banje u Srbiji je pored mogućnosti da se smeštaj pokrije besplatnim vaučerima, i to što su izuzetno pristupačne destinacije za odmor.

Banje u Srbiji postale su omiljena destinacija mnogih posetilaca koji žude za begom od svakodnevnog stresa i brzog tempa modernog života, a zbog svog okruženja pravi su raj za ljubitelje prirode.

Vrnjačka Banja

Ova banja smeštena je u centralnom delu Srbije, na 200 km južno od prestonice. Ovde postoji čak sedam poznatih izvora lekovite vode, a reč je o toplim i mineralnim vodama. Za balneološku terapiju, koja je poznata i popularna, koriste se četiri izvora: Topla voda, Snežnik, Slatina i Jezero. Pored toga, dve vode se flaširaju kao mineralne vode - Voda Vrnjci sa izvora Topla voda i Vrnjačko Vrelo.

Banjska voda je izuzetno korisna za lečenje različitih oboljenja kao što su bolesti žuči, problemi sa želucem i varenjem, dijabetes, bolesti bubrega i mokraćnih puteva.

U Vrnjačkoj banji cena smeštaja varira u zavisnosti od toga da li je u pitanju hotel, vila ili stan, odnosno apartman. Hotelski smeštaj kreće se od 100 evra, dok je on u vilama u pola jeftiniji. Apartmani su prema trenutnom pregledu najpovoljniji i kreću se oko 20 i 40 evra, a evo i nekih primera šta se za taj novac nudi.

foto: Shutterstock

Sokobanja

Sokobanja je nesumnjivo jedna od najlepših i najposećenijih turističkih destinacija u našoj zemlji. Za nju mnogi kažu da je skriveni dragulj smešten u jugoistočnom delu Srbije, okružen planinama i netaknutom prirodom. Ovo malo banjsko mesto, sa svojom bogatom istorijom i termalnim izvorima, postalo je poznato kao destinacija koja pruža mir, opuštanje i blagodeti za zdravlje, a osim domaćih turista, sve je više posećuje stranaca.

Posetiocima je na raspolaganju više vrsta smeštaja, od luksuznih hotela do tradicionalnih seoskih kuća a gostoljubivost lokalnog stanovništva doprinosi osećaju dobrodošlice i topline koji se oseća tokom boravka u ovom mestu. Cena smeštaja kreće se od 20 evra za noćenje u apartmanu, dok je noćenje u kolibi sa doručkom 30 i 50 evra, a u hotelima i do 100 evra.

Za prvih pet meseci u ovoj godini, Sokobanju je posetilo skoro 40.000 turista, a slika sa terena govori da se u ovom trenutku traži mesto više. Od Beograda je udaljena oko 220 kilometara, odnosno oko 2 sata i 30 minuta vožnje kolima. Posetioci ovde vrlo često dolaze zbog netaknute prirode, slapova brze, čiste vode koji se spuštaju poput galopirajućeg vodopada niz strme stene i litice, čistog vazduh, bogate istorije...

Neka od oboljenja koja se leče u ovoj banji su:

Bolesti disajnih puteva

Stanje posle povrede

Oboljenja nervnog sistema

Reumatski problemi

Planinarenje, biciklizam i pešačenje kroz prelepe pejzaže pružaju jedinstveno iskustvo povezivanja sa prirodom, i to je ono po čemu je Sokobanja takođe poznata i po čemu se izdvaja od drugih banja u Srbiji.

foto: Shutterstock

Banja Koviljača

Banja Koviljača, smeštena u zapadnom delu Srbije, predstavlja pravu oazu zdravlja i opuštanja za sve posetioce koji žele da poboljšaju svoje zdravlje i uživaju u prirodnim lepotama. To i jeste razlog zbog čega interesovanje turista za ovom banjom vlada tokom cele godine, a samo za prvih 5 meseci bilo ih je preko 8.000. Ovo ni ne čudi imajući u vidu da se cena smeštaja u apartmanima kreće od 17 evra, dok boravak u vili sa bazenom košta 70 evra za noć.

Banja Koviljača udaljena je od Beograda je udaljena oko 150 kilometra, što je kolima oko 2 sata i 20 minuta. Poznati gradovi u blizini su Loznica i Zvornik kroz koje prolazi reka Drina. Posebno je poznata po lekovitoj vodi i lekovitom blatu za koju kažu da su najbolji prirodni iscelitelj bolesti.

Bez obzira da li tražite opuštanje ili lečenje, ovo banjsko lečilište pruža sve što vam je potrebno za potpun oporavak i osveženje. Opuštajuće masaže, tople kupke i terapije blatom samo su neki od tretmana koji se nude, a u nastavku su bolesti koje se najčešće leče u ovoj banji u Srbiji:

Različite vrste reumatskih oboljenja;

Osteoporoza

Degenerativne promene zglobova

Degenerativne promene kičmenog stuba

Diskus hernije

Posttraumatska stanja koštanog skeleta

Različita mišićna oboljenja

Lezije perifernih nerava

Oštećenja centralnog nervnog sistema

Pojedina kožna oboljenja

Pojedina ginekološka oboljenja

Banja Ljig

Ova banja od Beograda je udaljena oko 85 kilometara, odnosno na oko sat vremena vožnje kolima, Banja Ljig je manje poznato termalno lečilište smešteno u istoimenom mestu Ljig, u Srbiji. Do nje se vrlo lako stiže iz glavnog grada ali i okoline. Ova banja poznata je po svojim lekovitim termalnim izvorima i blatu, i omiljena je destinacija za sve one koji žele da se opuste u prirodnom okruženju i iskoriste blagodeti lekovitih termalnih izvora.

Za nju mnogi kažu da je područje sa brojnim zanimljivim turističkim atrakcijama, a jedno od njih je i planina Rajac koja pripada sklopu valjevskih planina, udaljena samo 14 kilometara i koja pripada sklopu Valjevskih planina. Hemijski sastav mineralnih voda u ovoj banji sadrži kalijum, kalcijum, aluminijum, mangan, gvožđe, natrijum, magnezijum, amonijum… Zbog svog sastava, voda se u terapijske svrhe koristi i kao voda za piće ali i putem kupki za lečenje različitih zdravstvenih stanja.

Najčešće bolesti koje se tretiraju i leče u Banji Ljig su:

Neuropsihijatrijske bolesti

Oboljenja perifernih krvnih sudova

Kožne bolesti (ekcemi, psorijaza)

Razni oblici reumatizma

Bolesti gastrointestinalnog trakta

Posttraumatska stanja koštano-zglobnog aparata

Cena apartmana za dve osobe u okolini banje startuje od 10 evra. U zavisnosti od opremljenosti, veličine i lokacije, ovaj tip smeštaja može se iznajmiti i za 20, 30 paa i 50 evra, dok malo luksuzniji smeštaj, uz obroke i relaksirajuće tretmane košta oko 1000 evra po noćenju.

Kurir.rs/Blic Biznis