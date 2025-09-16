Slušaj vest

Lazarevićeva je, posle sastanka delegacije Srbije sa predstavnicima organizacije Džetro u Tokiju, gde u zvaničnoj poseti boravi i predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, rekla da Srbija i Džetro već godinama imaju izuzetno uspešnu saradnju i podsetila da je prošle godine u oktobru više od 75 japanskih kompanija posetilo Srbiju.

''Sastanak je bio dobar i ono što mi očekujemo u nekom narodnom periodu i imamo indicije da će Džetro ponovo otvoriti svoju kancelariju u Beogradu'', rekla je Lazarevićeva.

Jagoda Lazarević Foto: Youtube/B92 TV

Naglasila je da je važno da se privuku novi japanski investitori, a da Džetro kao organizacija ima ključnu ulogu u tome.

''Dogovor je da se fokusiramo na vrlo konkretne oblasti saradnje gde postoje perspektive. U izazovnim ekonomskim trendovima u celom svetu Japan i Srbija treba da sarađuju još više i tu smo identifikovali konkretne modalitete'', rekla je Lazarevićeva.

Istakla je da je današnji sastanak nastavak intenzivne i vrlo kvalitetne saradnje Srbije i organizacije Džetro.

''Cela poseta Tokiju predsednika Aleksandra Vučića je ispunjena ekonomskom agendom, tako da je ovo prvi u nizu sastanaka koje ćemo imati tokom dva dana u Tokiju'', rekla je Lazaravićeva.

Govoreći o saradnji Srbije i Japana u oblasti trgovine, Lazarevićeva je rekla da se sagledavaju svi modaliteti ekonomske saradnje i kada su u pitanju investicije i povećanje trgovinske razmene, dalje otvaranje japanskog tržišta za srpske kompanije, povezivanje kompanija iz dve zemlje, kao i zajedničkog investiranja

Delegacija Srbije i Aleksandar Vučić, borave u Tokiju radi ekonomskih sastanaka Foto: Instagram/buducnostbijeav

Istakla je da je Japan izuzetno važan i za projekte koji se tiču javno-privatnih partnerstava i sektore kao što su obnovljivi izvori energije, automobilska industrija, nove tehnologije...

''Naša ekonomska saradnja je vrlo diversifikovana, vrlo intenzivno se razvija, tako da shodno tome fokusiramo i našu agendu ovde, odnosno sastanke sa kompanijama koje ćemo imati, od onih koji su već investitori do onih koji to možda planiraju, tako da očekuje nas puno posla. Japan nam je apsolutno jedno od prioritetnih azijskih tržišta'', navela je Lazarevićeva.

Osim ministarke Lazarević u delegaciji Srbije koja se sastala sa predstavnicima organizacije Džetro su i ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint, predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović, savetnik predsednika Srbije za investicije Danilo Cicmil i ambasadorka Srbije u Japanu, Aleksandra Kovač.

Džetro je nezavisna administrativna institucija povezana sa Vladom Japana, koja radi na promovisanju međusobne trgovine i investicija između Japana i ostatka sveta.