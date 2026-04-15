Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević sastala se sa više kineskih zvaničnika tokom dvodnevne posete Narodnoj Republici Kini.

- Za 48 sati boravka u Kini imala sam više sadržajnih i konkretnih sastanaka, a teme koje su bile u fokusu jesu dalje otvaranje kineskog tržišta za srpske proizvode i učvršćivanje ekonomskih veza. Razgovarala sam sa ministrom trgovine Kine Vangom Ventaom, sa ministarkom Generalne uprave carina Sun Mejđun, predsednikom kineskog Saveta za promociju trgovine Renom Hongbinom. Učestvovala sam i na sastanku nacionalnih koordinatora mehanizma Kina-CIEZ, a posetila sam i centralu kompanije HBIS, koja je važan kineski investitor u Srbiji i jedan od vodećih izvoznika u svet. Imala sam zadovoljstvo da se sastanem i sa guvernerom provincije Hebei Vangom DŽengpuom, u kojoj se nalazi sedište kompanije HBIS, a koji je nedavno bio u poseti Srbiji - rekla je danas ministarka Lazarević, gostujući u "Budilniku" televizije Informer.

Kina je danas među glavnim trgovinskim partnerima Srbije i drugi najveći strani investitor u srpsku privredu, a pre svega pouzdan prijatelj, podsetila je ministarka Lazarević, dodajući da nam je namera da otvorimo vrata za još više domaćih proizvoda na kineskom tržištu ali i privučemo nove kineske kompanije u perspektivne oblasti saradnje kao što su napredne tehnologije.

- Kina je jedna od dve vodeće svetske ekonomije i zemlja koja fascinira po brzini transformacije, prilagođavanju, brzom reagovanju, od koje možemo da učimo. Svakako smo zadovoljni zbog rastuće trgovinske razmene sa Kinom, priliva kineskih investicija i ova poseta naslanja se na izuzetne političke odnose dve zemlje ali i odličnog ličnog odnosa predsednika zemalja - Aleksandra Vučića i Si Đinpinga, što je dodatni kvalitet. Srbija i Kina nastavljaju da jačaju trgovinske veze, sveukupnu saradnju i čelično prijateljstvo - rekla je jutros ministarka Lazarević.

Ministarka Jagoda Lazarević u poseti NR Kini Foto: Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine

Tokom dvodnevne posete Kini, na sastanku sa ministrom trgovine Vangom Ventaom, samo četiri meseca nakon poslednjeg susreta krajem 2025. godine, zajednički je konstatovano da dosadašnju uspešnu bilateralnu saradnju treba diversifikovati i na polja digitalne ekonomije i zelenog razvoja, jačanje otpornosti lanaca snabdevanja u industriji, kao i u novim tehnologijama a u skladu sa komplementarnošću ciljeva nacionalnih razvojnih planova dve zemlje - 15. petogodišnjim planom NR Kine i razvojnom strategijom - Srbija 2030.

Sa ministarkom Generalne uprave carina Sun Mejđun ministarka Lazarević razgovarala je o što efikasnijoj primeni Sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i NRK a dogovoreno je da u narednom periodu dve administracije ulože dodatne napore, kako bi se u najkraćem roku usaglasili uslovi za uvoz u Kinu iz Srbije određenih vrsta poljoprivredno prehrambenih proizvoda, za kojim postoji potražnja na ovom velikom i značajnom tržištu.

- Srbija je jedna od prvih zemalja u Evropi sa kojom je NR Kina potpisala Protokol o carinskoj saradnji, koji je postavio temelje daljem jačanju institucionalnih veza u ovoj važnoj oblasti prateći i podstičući pozitivne trendove rasta međusobne trgovinske razmene. Spoljnotrgovinska politika Srbije bazirana na principima slobodne trgovine sa fokusom na širenje mreže sporazuma o slobodnoj trgovini i jačanje konkurentnosti domaćih proizvoda na inotržištima predstavlja adekvatan odgovor na trenutno prisutan globalni momentum rastućeg protekcionizma i trgovinske fragmentacije. S tim u vezi pojednostavljenje i olakšanje procedura koje prate izvoz i uvoz je prioritet za obezbeđivanje nesmetanog odvijanja spoljnotrgovinskih tokova - naglašava ministarka Lazarević.

U Kineskom savetu za promociju međunarodne trgovine, predsednik Ren Hongbin, koji je i predsednik Kineske komore za međunarodnu trgovinu, istakao je je da je veliki uspeh za Srbiju da bude domaćin ЕХРО 2027, ovog prestižnog događaja globalnog renomea koji se po prvi put održava u ovom delu Evrope i istakao da, imajući u vidu strateške odnose dve zemlje, "učešćem na EXPO Beograd 2027 želi da doprinese izgradnji kinesko-srpske budućnosti u novoj eri". Konstatovao je da su bilateralni odnosi izgrađeni na obostranom poverenju, koje prati sve jača ekonomska saradnja, a dve strane, dogovorile su i organizaciju zajedničkih promotivnih aktivnosti u susret predstojećem EXPO Beograd 2027.

- Tokom posete Šiđijadžuangu, glavnom gradu provincije Hebei, u kojem se nalazi sedište kompanije HBIS, sa guvernerom ove za Srbiju važne kineske provincije, Vangom DŽengpuom, razgovarano je i o mogućnostima za povećanje srpskog izvoza u ovu provinciju od 73 miliona stanovnika, proširenje asortimana naših proizvoda na ovom tržištu ali i saradnje u oblasti industrije a posebno zelene metalurgije, logistike, poljoprivrede, novih tehnologija - kaže ministarka Lazarević.

Provincija Hebei, čiji BDP iznosi oko 700 milijardi dolara, značajan je industrijski centar i vodeći proizvođač čelika - sedište grupacije HBIS nalazi se u Šiđijadžuangu. Prateći aktuelni trend transformacije industrije čelika od tradicionalno visoko ugljenične proizvodnje ka održivijim inovativnim metodama koji vode ka niskougnjeničnoj metalurgiji, HBIS je pionir u proizvodnji zelenog čelika aktivno istražujući i implementirajući tehnologije za proizvodnju čelika zasnovane na vodoniku.