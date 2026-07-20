Slušaj vest

Pojedini građani su nakon potpisivanja sporazumnog raskida radnog odnosa radi prelaska u drugu firmu, u kojoj su nekoliko meseci kasnije dobili otkaz, otkrili neprijatnu informaciju u Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ) gde im je rečeno da nemaju pravo na novčanu naknadu.

Objašnjeno im je da ne mogu da ostvare to pravo bez obzira na to koliko imaju godina radnog staža. Neki su izrazili sumnju da li su dobro razumeli informaciju navodeći da ne shvataju zašto ne bi imali pravo na novac jer su u prethodnoj firmi potpisali sporazumni raskid ugovora.

Prema njihovim rečima, na dokument su stavili potpis jer su samo tako mogli da odu u drugu firmu koja im je ponudila bolje uslove. Da li ih je ta odluka koštala gubitka prava na novčanu naknadu, objasnili su iz NSZ-a.

Naveli su da se pravo na novčanu pomoć ostvaruje ako su kumulativno ispunjena tri uslova. Jedan od njih je da se prijava na evidenciju nezaposlenih i podnošenje zahteva obavi u roku od 30 dana od dana dobijanja otkaza.

- Drugi uslov je minimalni staž osiguranja od 12 meseci neprekidno ili 12 meseci sa prekidima u poslednjih 18 meseci - objasnili su.

Dodali su da se treći uslov odnosi na razlog prestanka radnog odnosa u poslednjoj firmi.

Nezaposleni ima pravo na novčanu naknadu u slučaju prestanka radnog odnosa ili prestanka obaveznog osiguranja, po osnovu:

1. Prestanka radnog odnosa otkazom od strane poslodavca, u skladu sa propisima o radu, i to:

ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla, u skladu sa zakonom, osim lica koja su se, u skladu sa odlukom Vlade o utvrđivanju programa rešavanja viška zaposlenih, svojevoljno opredelila za novčanu naknadu ili posebnu novčanu naknadu u većem iznosu od visine otpremnine utvrđene Zakonom o radu

ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi

2. prestanka radnog odnosa na određeno vreme, privremenih i povremenih poslova, probnog rada

3. prestanka funkcije izabranih, imenovanih i postavljenih lica, ukoliko nije ostvareno pravo na mirovanje radnog odnosa ili naknadu plate, u skladu sa zakonom

4. prenosa osnivačkih prava vlasnika, odnosno člana privrednog društva,

5. otvaranja stečaja, pokretanja likvidacionog postupka i u drugim slučajevima prestanka rada poslodavca, u skladu sa zakonom;

6. premeštaja bračnog druga, u skladu sa posebnim propisima;

7. prestanka radnog odnosa u inostranstvu, u skladu sa zakonom, odnosno međunarodnim sporazumom.

- Nezaposleni kome bilo koji radni odnos odnosno osiguranje, u poslednjih 12 meseci (ako je staž osiguranja bio neprekidan), odnosno u 12 meseci u poslednjih 18 meseci (ako je bilo prekida u stažu osiguranja), prestane voljom (na primer sporazumno) ili krivicom, odnosno ako mu je radni odnos prestao svojevoljnim opredeljivanjem za otpremninu, pravo na novčanu naknadu može da ostvari ako bude u obaveznom osiguranju za slučaj nezaposlenosti 12 meseci neprekidno ili s prekidima u poslednjih 18 meseci - ukazali su iz Nacionalne službe za zapošljavanje.