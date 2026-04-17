Velnes ponuda često podrazumeva visoke troškove, ali uživanje u toplim, lekovitim izvorima moguće je i potpuno besplatno, i to na nekim od najlepših prirodnih lokacija. Od Evrope do Novog Zelanda, brojni termalni izvori dostupni su svima koji žele da se opuste bez velikih izdataka.

Evropa se posebno izdvaja po raznovrsnosti termalnih izvora. U španskom gradu Ourense, na severozapadu zemlje, termalni izvori uz reku Miño koriste se još od rimskog perioda. Voda dostiže temperaturu i do 60 stepeni, ima blag miris sumpora i veruje se da pomaže kod problema sa kožom i mišićima. Kupališta se nalaze kako u samom gradu, tako i izvan njega, gde su uređeni kompleksi inspirisani japanskom tradicijom kupanja.

Na Islandu, u dolini Reykjadalur, posetioci mogu da se kupaju u toploj reci koja protiče kroz netaknutu prirodu. Do nje vodi pešačka staza iz mesta Hveragerði, a šetnja traje oko sat vremena. Okruženje čine vulkanski pejzaži, para i geotermalni izvori, što ovom mestu daje poseban doživljaj.

Italijansko ostrvo Ischia, smešteno u Napuljskom zalivu, poznato je po izraženoj termalnoj aktivnosti. Iako postoji veliki broj spa centara, na pojedinim lokacijama, poput uvale Sorgeto, moguće je besplatno kupanje u toploj vodi koja izvire neposredno uz more.

Jedna od neobičnijih prirodnih atrakcija nalazi se u Pamukkale u Turskoj, gde su tokom hiljada godina formirane bele krečnjačke terase. Kupanje u samim prirodnim bazenima nije dozvoljeno zbog njihove zaštite, ali su u blizini uređeni bazeni sa toplom vodom namenjeni posetiocima.

Termalni izvori često su deo netaknute prirode. U Sjedinjenim Američkim Državama, u Kaliforniji, nalaze se Travertine Hot Springs, gde se u prirodnim kamenim bazenima može uživati uz pogled na planinski venac Sierra Nevada. Kupanje je slobodno, a okruženje posebno privlači ljubitelje prirode i kampovanja.

U Japanu, u planinskom mestu Nozawa Onsen, postoji 13 javnih kupatila sa termalnom vodom koja su besplatna za korišćenje. O njima brinu lokalni stanovnici, a od posetilaca se očekuje da poštuju utvrđena pravila ponašanja.

Među zanimljivijim destinacijama izdvaja se i Hierve el Agua u Meksiku, poznat po "okamenjenim vodopadima", dok se iznad njih nalaze prirodni bazeni sa toplom vodom u kojima je kupanje dozvoljeno. Sličan fenomen može se videti i na Novom Zelandu, gde posetioci na plažama sami kopaju rupe u pesku koje se pune toplom vodom iz podzemnih izvora.

Ovakve lokacije pokazuju da uživanje u termalnim izvorima ne mora biti luksuz, već može biti dostupno svima koji su spremni da istražuju i provedu vreme u prirodi.