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Mnogi građani koji kupuju prvi stan u novogradnji računaju na povraćaj PDV-a, ali jedna odluka doneta godinama ranije može ih skupo koštati. Reč je o odricanju od nasledstva u korist drugog naslednika, što u pojedinim slučajevima može dovesti do gubitka prava na refundaciju poreza, koja često iznosi nekoliko hiljada evra.

Advokat Tijana Vladisavljević objašnjava da se u praksi dešava da ljudi, želeći da pomognu članu porodice, tokom ostavinskog postupka daju izjavu kojom se odriču nasledstva u korist drugog lica. Međutim, zakon takvu odluku ne posmatra kao potpuno odricanje, već kao prihvatanje nasledstva i njegovo naknadno poklanjanje.

Zbog toga Poreska uprava može zaključiti da je osoba već stekla određenu imovinu, što je automatski isključuje iz kategorije kupaca koji prvi put rešavaju stambeno pitanje i ostvaruju pravo na povraćaj PDV-a.

Foto: Shutterstock, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Takve situacije nisu česte, ali kada se dogode predstavljaju ozbiljan finansijski udarac. Mnogi kupci unapred računaju na povraćaj dela novca, prilagođavaju visinu kredita ili biraju veću nekretninu očekujući da će im država vratiti deo uloženih sredstava.

Poreska uprava do ovih podataka najčešće dolazi posredno, kroz različite evidencije i dokumentaciju koja se proverava tokom postupka refundacije. U slučajevima kada je jedan od roditelja preminuo, inspektori mogu zatražiti ostavinsku dokumentaciju kako bi utvrdili da li je kupac nasledio imovinu ili se odrekao naslednog dela.

Jedna formulacija može napraviti veliku razliku

Stručnjaci ističu da postoji način da se ovakvi problemi izbegnu. Umesto izjave o odricanju nasledstva u korist drugog naslednika, moguće je dati izjavu da se nasledstvo ne prihvata.

Iako na prvi pogled deluju isto, pravna razlika je značajna. Kod neprihvatanja nasledstva ne smatra se da je došlo do poklona, pa nema ni posledica koje mogu ugroziti pravo na refundaciju PDV-a.

Opasnost i kod plaćanja stana "na ruke"

Problemi mogu nastati i kada deo kupoprodajne cene nije uplaćen preko banke. Advokati upozoravaju da Poreska uprava traži jasan trag novca od kupca do investitora.

Ukoliko je deo ili čak celokupna cena stana plaćena u gotovini, a investitor taj novac nije evidentirao i uplatio na račun firme u zakonskom roku, postoji mogućnost da zahtev za refundaciju PDV-a bude odbijen.

Zbog toga stručnjaci savetuju da se kompletan iznos kupovine, uključujući i rezervaciju stana, uvek uplaćuje preko bankovnog računa.

Ni svaki novi stan ne donosi pravo na povraćaj poreza

Dodatni problem može nastati ukoliko je nekretnina u dokumentaciji označena kao apartman, a ne kao stan. U takvim slučajevima kupac nema pravo na povraćaj PDV-a, bez obzira na to što nekretninu koristi za stanovanje.

Takođe, pravo na refundaciju ne postoji ni kada investitor po nekom osnovu nije bio obveznik plaćanja PDV-a, odnosno kada taj porez nije ni uplaćen u budžet.

Zbog brojnih pravnih i poreskih detalja, stručnjaci preporučuju da kupci pre potpisivanja ugovora detaljno provere dokumentaciju, status investitora i sve uslove kupovine kako bi izbegli neprijatna iznenađenja nakon kupovine nekretnine.