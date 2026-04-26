Slušaj vest

Stariji ljudi su često na meti raznih prevaranata, a neretko budu izmanipulisani da potpišu ugovor o doživotnom izdržavanju, ostavljajući svoje potomke bez nasledstva. Jedna Beograđanka je ispričala da je njen otac sklopio pomenuti ugovor, a da ona za to nije ni znala iako ga je svakog dana obilazila.

Šta kaže advokat

Prema njenim rečima, brinula je o ocu i njegovom zdravlju i svaki dan sate provodila sa njim.

- Međutim, nisam mogla po ceo dan da budem sa njim jer imam muža i decu. U nekom trenutku kada nisam bila pored njega, on je sa jednim muškarcem potpisao ugovor o doživotnom izdržavanju. Ja sam za to saznala tek nakon njegove smrti - kazala je.

Zapitala se da li je postojao način da ranije otkrije da li ga je njen otac potpisao.

Advokat Lazar Borozan je objasnio da bi po zakonu postojanje takvih ugovora trebalo da se upiše u katastar.

- Katastar je javni registar i uvidom u njega moglo bi da se vidi da oni postoje - kazao je advokat.

Napomenuo je da se to odnosi na one nepokretnosti koje su upisane u katastar. Zabeležba postojanja ugovora ne može da se izvrši za imovinu koja u njega nije upisana.

Istakao je da ugovor svoj pravni cilj ispunjava tek kada premine primalac izdržavanja i da pre toga nije potrebno da se podnosi tužba za njegovo osporavanje.

- Rokovi za podnošenje tužbi kreću kada premine primalac izdržavanja, a za određene tužbe ni nema ograničenja rokom - rekao je.

Razlozi za osporavanje ugovora

Borozan je naveo i razloge zbog kojih ugovor o doživotnom izdržavanju može da se osporava.

- Ako neko sumnja da je ugovor fiktivan, odnosno da je sastavljen da bi se nečija nasledna prava izigrala, može da se podnese tužba za ništavost ugovora - ukazao je.

Dodao je da zakon u jednom posebnom članu jasno propisuje da je ništav ugovor u kome je davalac izdržavanja lice koje se u okviru svog zanimanja ili delatnosti staralo o primaocu izdržavanja.

- To su na primer medicinska osoblja, bolnice i slično, osim ukoliko nije prethodno dobijena saglasnost nadležnog organa starateljstva - rekao je.

Takođe, zakon kaže da ugovor može da se poništi ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja on nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca.