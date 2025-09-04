Slušaj vest

Ministarstvo obrazovanja Francuske objavilo je podatke o kretanju prosečnih neto plata nastavnika u 2023. godini u toj zemlji, a prema izveštaju, prosečna neto plata natavnika iznosila je 2.920 evra mesečno.

Najniže plate imali su učitelji u osnovnim školama, sa prosečnom neto zaradom od 2.680 evra, dok se plata srednjoškolskih nastavnika razlikovala u odnosu na škole ili predmete.

Nastavnici opštih predmeta imali su prosečnu platu u visini od 2.970 evra, nastavnici fizičkog vaspitanja 3.000 evra, a nastavnici u stručnim školama 3.190 evra mesečno.

Najvišu prosečnu zaradu ostvarili su profesori s višim zvanjima, sa 3.930 evra mesečno.

Ministarstvo objašnjava razlike u platama nižim udelom dodataka koje primaju nastavnici u osnovnim školama, kao što su naknade za dodatne časove.

Učitelji su u proseku primali 420 evra mesečno kroz dodatke, dok su nastavnici u srednjim školama dobijali između 650 i 670 evra.

Prema podacima ministarstva, neto plata nastavnika porasla je za 1,6 odsto u 2023. godini u realnim iznosima, zahvaljujući povećanju osnovice i dodatnim stimulacijama, uključujući naknade za mentorski rad i privlačnost profesije.

Za razliku od zaposlenih u privatnom sektoru, plate nastavnika u javnom sektoru mogu da se smanje iz godine u godinu.

To može biti posledica smanjenog radnog vremena ili gubitka dodataka vezanih za prethodne odgovornosti, poput uloge razrednog starešine.