Odgovarajući na pitanja novinara, on je rekao sledeće:

- Sve srpske mlekare prodali su blokaderi i - tačka, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje da li zna da ga optužuju da je "jednu srpsku mlekaru prodao Sorošu pa sad Srbija nema mleka"?!

- Sve srpske mlekare prodali su blokaderi i - tačka! I uljare i deo šećerana..., nabrojao je on pa dodao da ćemo sad jednu po jednu da vraćamo u srpske ruke.

- Sve mlekare, vodoizvorišta, uljare, sojare, najveći deo šećerana, konditorsku industriju osim Pionira, prodali su blokaderi, rekao je Vučić novinarima u Trebinju.

Istakao je da sadašnja vlast nije učestvovala u prodaji nijedne prehrambene kompanije i da će početi da ih vraća u domaće vlasništvo.

- Mi ćemo to da vraćamo u srpske ruke. Ide prvo uljara, rekao je Vučić.

Sve penzije su isplaćene, baš sam srećan!

- Sve penzije su isplaćene, baš sam srećan, ko nije podigao, ima na računu... Povećavaćemo penzije i dalje, rekao je Vučić pa dodao i da će oni pravoslavne vere imati za Badnji dan i Božić a oni koji su slavili Božić 25. decembra moći će da nadoknade deo troškova od Božića i Nove godine, kao i vernici islamske veroispovesti.

"Spremni smo da uložimo 200 miliona evra u trebinjski aerodrom"

Vučić je kazao i da je Srbija spremna da uloži više od 200 miliona evra u izgradnju trebinjskog aerodroma.

Srbija, kako je kazao, nema problem da obezbedi novac za tu investiciju koja bi bila veoma značajna i za Republiku Srpsku i za celu Bosnu i Hercegovinu.

- Imamo jednu veliku investiciju, spremni smo da uložimo 200 miliona evra u trebinjski aerodrom, nemamo problem u novcu, samo da dobijemo dozvole, zamolio bih nadležne... To je od ogromnog značaja za razvoj celog regiona, cele RS i svih nas, rekao je Vučić dodavši da želi da kaže i koliko je srećan što je danas ovde, te da Srpskoj želi najbrži mogući napredak. On je rekao i da kako u Srpskoj navijaju za Srbiju, tako i Srbija navija za njih.