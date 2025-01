Za one koji dolaze iz Beograda, 'Seoska priča Miradžika', udaljena je 265 kilometara, ili okruglo tri sata vožnje. Najbrže se dolazi auto-putem E-75 prema Nišu sve do isključenja na naplatnoj stanici 'Aleksinački rudnici'. Doći ćete ubrzo do sela Zorunovac koje je autentično u istočnoj Srbiji. Domaćini Dragana i Peđa Lazić će vas na ulazu dočekati sa vrelom pogačom i ponudiće vas slatkim, a ovde možete i da prenoćite.