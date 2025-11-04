Slušaj vest

Potrošnja živinskog mesa po glavi stanovnika prošle godine dostigla je rekordnih 13,6 kilograma, što je pola kilograma više nego 2023. Pored toga, prosečan Nemac je 2024. pojeo 249 jaja, što je isto rekord.

Nemačka poljoprivreda je, barem matematički gledano, mogla u potpunosti da pokrije domaću potrošnju mesa živine, prenosi DPA.

Blaga prekomerna proizvodnja pilećeg mesa bila je u suprotnosti sa većim količinama uvoza mesa patke i guske. Kada je reč o jajima, nemačke farme su pokrile samo 72 odsto domaćih potreba.

U aktuelnom talasu ptičjeg gripa već je preventivno ubijeno više od pola miliona životinja kako bi se sprečilo dalje širenje zaraze, prema podacima Instituta Fridrih-Lefler.

Ipak, to je za sada samo mali deo ukupnog fonda. Prema poslednjem popisu od 1. marta 2023. širom Nemačke je u 42.690 poljoprivrednih gazdinstava bilo ukupno 167,3 miliona živinskih životinja.

Krajem avgusta, prema podacima statističara, bilo je 2.200 farmi sa prosečno 44,6 miliona koka nosilja. One su u avgustu snele 1,2 milijarde jaja.

Daleko najveći deo koka nosilja, njih 25,5 miliona, bio je u sistemu podnog uzgoja. Sledile su koke iz slobodnog uzgoja sa 11,3 miliona, zatim 6,6 miliona u organskom uzgoju i još 1,2 miliona u malim grupama ili kavezima.