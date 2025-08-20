Slušaj vest

Nestašica jaja u Hrvatskoj postala je toliko ozbiljna da se razvilo i pravo malo crno tržište. Bakice sa sela postale su glavne snabdevačice, pa se deset komada na „crno“ prodaje po ceni od oko 2 evra. Ipak, ni tu nema garancije kvaliteta – stručnjaci upozoravaju da se ne zna da li su takva jaja zdravstveno ispravna. Glavni krivac su visoke temperature koje su smanjile proizvodnju: koke jednostavno manje nose.

U Srbiji je slika potpuno drugačija. Zemlja je samodovoljna u proizvodnji jaja, što znači da domaće farme zadovoljavaju potrebe potrošača i više od toga. Nestašice nema, a iako su cene u poslednjih godinu dana porasle i do 30–54 odsto, jaja su i dalje među najjeftinijima u regionu, „možda i u celoj Evropi“, kako navode analize.

Hrvatska operacija kokoš Foto: Vladeep/Shutterstock

Trenutno se u maloprodaji u Srbiji pakovanje može naći po ceni od 82 do 144 dinara po kilogramu, dok veleprodajna cena iznosi između 53 i 93 dinara po kilogramu. Pre Uskrsa su pojedinačna jaja stajala oko 40 do 50 dinara, što je daleko od hrvatske „crne tarife“.

Ono što Srbiju koči jeste izvoz ka Evropskoj uniji – zbog strogih pravila EU o uslovima držanja koka, naše jaje i dalje ne može da pređe granicu. To, međutim, znači da domaće tržište ostaje stabilno i dobro snabdeveno, za razliku od Hrvatske gde potražnja daleko premašuje ponudu.

Dok se u Zagrebu i Splitu već naveliko priča o „operaciji kokoš“, u Beogradu se situacija svodi na običan rast cena. Jednostavno rečeno, Hrvatska jaja traži kao ulaznicu za Tompsonov koncert, a Srbija ih ima dovoljno da pokrije ceo region.