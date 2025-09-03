Slušaj vest

Iako je cena jaja u 33. nedelji blago pala, i dalje iznosi 254,76 evra za 100 kilograma.

Ipak, u poređenju sa cenama u SAD (322,97 evra), evropsko tržište je znatno jeftinije, dok su cene u EU i dalje mnogo više nego u Brazilu (132,35 evra) i Indiji (79,83 evra).

Uvoz raste, raste i broj koka nosilja

Povećana potražnja podstakla je rast uvoza jaja u EU. U periodu od januara do aprila, uvoz je dostigao skoro 50.300 tona, što je 42% više nego u istom periodu prošle godine.

Ukrajina je i dalje najveći snabdevač Evropske unije, ali se Makedonija istakla izuzetnim rastom izvoza od čak 111%, čime je postala ključan igrač na evropskom tržištu. Značajan izvoznik u ovom periodu bila je i Argentina.

Paralelno sa rastom cena i uvoza, Evropska unija beleži konstantan rast broja koka nosilja, a ukupan broj za jun bio je najveći od početka 2023. godine.

Situacija sa živinskim mesom

Cene živinskog mesa takođe rastu, mada nešto umerenije. U julu je prosečna cena pilećeg mesa u EU bila oko 3 evra po kilogramu, što je skoro 10% više nego prošle godine. Evropske cene su znatno više u odnosu na američko i brazilsko tržište.