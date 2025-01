Zakoni o držanju nosilja van kaveza u 10 država SAD mogu biti uzrok dela poremećaje u snabdevanju i povećanje cena. Smatra se da je to razlog što je u Čikagu u ponedeljak pakovanje od 12 jaja u jednom jeftinijem lancu samoposluga koštalo bar 4,49 dolara (4,31 evro) , ali pakovanje velikih jaja koka van kaveza čak 6,19 dolara (5,94 evra).

Ptičiji grip prvenstveno šire divlje ptice, pre svega patke i guske dok migriraju. Iako je fatalan za razne životinje, te vrste ga generalno mogu imati, a da se same ne razbole, što virusu pruža priliku da mutira i napreduje.

Virus je našao još jednog novog domaćina: mlečne krave su počele da se razboljevaju marta prošle godine. To stvara više mogućnosti da se virus zadrži i širi, a za razliku od živine, goveda se ne kolju kada se razbole jer retko uginu od ptičijeg gripa.

Mnoge farme živine su postavile perionice za kamione da dezinfikuju vozila koja ulaze i zahtevaju da se radnici tuširaju i presvlače pre no što uđu među kokoške. Kupuju i dodatnu opremu, tako da se ono što se koristi u jednom kokošinjcu, ne koristi u drugom.

Uzgajivači mleka izoluju bolesnu stoku i dodatno je testiraju pre no što životinje presele s farme, posebno ako je u blizini došlo do epidemije, ili ako goveda šalju u klanice. Uz to država dodatno testira mleko.