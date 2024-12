Nova izvozna kvota primenjivaće se od 15. februara naredne godine do 30. juna, a dozvoljava se izvoz od 10,6 miliona tona pšenice, što je značajno manje u odnosu na ukupno 29 miliona žitarica prošle godine. Ipak, predviđanja su da bi u drugoj polovini naredne godine ta zemlja mogla da izveze još 25 miliona tona pšenice, ako se ozimi usevi oporave i žetva bude na zadovoljavajućem nivou , saopštila je nedavno Unija izvoznika i proizvođača žitarica.

Prema objašnjenju, Rusija se suočava sa mnogim poljoprivrednim izazovima i to je odgovor na pitanje zašto se događa tako drastičan rez.

Kakve su prognoze za Srbiju

– Diktirali su cene pšenice, pravili aranžmane sa Egiptom, Kinom. Te cene koje su ugovarali bile su toliko niske tako da su praktično obesmislili izvoz drugih velikih tržišnih igrača, pre svega Ukrajine i SAD. Sad se desilo to da su preterano mnogo izvezli i moraju da brinu o svojoj prehrambenoj sigurnosti, tako da pribegavaju carinskim i vancarinskim merama. Sve u svemu, čuvaju sopstveni bilans. To sve može da dovede do poremećaja – ističe Galetin i dodaje da je trenutna situacija na svetskom tržištu stabilna, ali kada se najveći svetski izvoznik povuče sa tolikim količinama, ovo će sigurno imati posledice.